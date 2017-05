Raúl Ruidíaz: No creerás cuántos millones cuesta el gol que salvó a Monarcas Morelia [VIDEO] 

Raúl Ruidíaz es hoy el jugador más valioso de Monarcas Morelia. El goleador peruano ha salvado al club de caer en la Segunda División y con ello la situación económica del cuadro mexicano para los próximos dos años en la Liga MX.



Los analistas del programa 'Fútbol Picante' aseguraron que el valor del gol anotado por Rául Ruidíaz tenía no solo un valor emotivo sino también económico para Monarcas, y su valor en millones de dólares, pues la diferencia entre la franquicia de la primera división y la segunda profesional es abismal.



Raúl Ruidíaz evitó que Monarcas Morelia, cayera en la segunda división, lo que obligaba al cuadro dejar de recibir 25 millones de de dólares de la permanencia en Primera de la Liga MX.



"Morelia garantiza la permanencia y para el año que entra no tiene problemas de descenso. Está desahogado, como no lo estuvo en estos dos últimos torneos", aseguraron en la mesa principal de Fútbol Picante.