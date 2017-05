Raúl Ruidíaz: Esta es la gravedad de su lesión en la rodilla [VIDEO]

Raúl Ruidíaz encendió las alarmas de todos los hinchas de Monarcas Morelia que desean ver a su equipo en la semifinales de la Liga MX, pero según palabras de su propio representante el peruano no podrá ser de la partida este domingo debido a que su molestia pese a no ser de gravedad lo dejaría al margen del próximo encuentro.



David Pezúa, empresario de Raúl Ruidíaz, contó que se comunicó con el delantero la noche del jueves para saber la gravedad de su situación tras no poder concluir el duelo con Tijuana y salir apoyado sobre los hombros de los paramédicos del club.



"Me comuniqué con Raúl Ruidíaz y me comentó que todo apunta que sea una distensión y eso, de alguna manera, no reviste de mayor gravedad", dijo Pezúa en Radio Ovación.



Video: Lesión de Raúl Ruidíaz con Morelia

Además dijo que el tiempo que estará de baja en Monarcas Morelias será muy corto. "Es imposible que llegue para el partido del domingo, ya que sería arriesgar su integridad. Si no es grave esperamos que Raúl este para las semifinales del torneo mexicano, si Dios quiere", añadió el representante que anunció una posible renovación con Morelia al final de la Liga MX.