Raúl Ruidíaz marcó genial gol para Monarcas Morelia ante Cruz Azul por la Liga MX [VIDEO]

Quién no, si no es Raúl Ruidíaz. El peruano marcó un golazo para Monarcas Morelia que sirvió para igualar el marcador ante Cruz Aazul, de visita, por la fecha 13 de la Liga MX, donde también jugó su compatriota Andy Polo.



Todo pasó a poco del final entre Monarcas Morelia y Cruz Azul (87´), cuando perdían por 1-0 y parecía que el marcador no se movería más. Raúl Ruidíaz se las ingenió para poner el 1-1 y gritarlo a todo pulmón.