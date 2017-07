Carlos Bernuy

Raúl Ruidíaz tiene 26 años. Hace seis que dejó de ser un juvenil y hace horas que, para muchos, se volvió hombre (de fútbol). Un peruano que escuchó su nombre, caminó al estrado, agradeció nervioso y se retiró con premios. Lo seguimos vía internet y nos echamos a recordar cuando debutó con la 'U', sus goles con la selección, su deseo ferviente de progresar y su presente como mejor delantero, mejor jugador y goleador en tierras aztecas.

Raúl Ruidíaz, a quien mucha gente llama la 'Pulga', volvió gigante su apodo luego de llegar a México en julio del 2016, sumar 20 goles en 34 partidos de Liga MX con el Morelia y salvar a este mismo equipo de un descenso que parecía inminente. No 'arrugó', no tuvo nervios, no le temblaron las piernas para meterse al área y hacer su trabajo. Se ganó cada dólar y cada aplauso.

El atacante peruano no llega al metro setenta centímetros, pero para nosotros es tan alto que desde sus ojos podremos ver un mejor futuro para la selección en el horizonte. Tenemos acompañante para Paolo Guerrero, tenemos suplente para Paolo Guerrero, tenemos de quien sentirnos orgullosos cada vez que estemos frente a un televisor. Tenemos quien ayude a la querida 'Blanquirroja'.

Ya lo hizo entrando en aquel partido contra Venezuela en Lima y marcando de cabeza para empatar (2-2) por Eliminatorias. Cómo olvidar la Copa América en Estados Unidos donde nos dio una mano para ganarle a Brasil. Los hinchas de la 'U' lo adoran por sus goles para ganar tres títulos y el aficionado en general empezó a decirle a su hijo: "mira a Ruidíaz. Los sueños pueden ser realidad".

Raúl Ruidíaz no es cobarde: empezó desde abajo en Universitario y avanzó, destacó en la 'U' de Chile, y avanzó, fracasó en el Coritiba, y avanzó. Volvió a jugar en Perú, solo para tomar impulso y ser lanzado al Olimpo de los elegidos que caminan hacia un estrado, agradecen y salen premiados. Raúl tiene 26 años, ya no es un juvenil. Su transformación a hombre (de fútbol) nos llena de orgullo. Nos dice gritando goles que no todo es malo en el Perú.