Real Garcilaso: Alianza Lima está decidido a ganar en su último partido [VIDEO]

Para Garcilaso esto es Real. Lo que ganó en la cancha está a un paso de refrendarse y el sueño de llevarse el Apertura estaría tatuado en su frente. Si bien hoy debiera salir la resolución que le devuelva 6 puntos, su directiva ya cuenta con documentos que dan fuerza a su apelación y así poner el campeonato de candela en la última fecha.



Tanto Juan Aurich como Alianza Atlético reclamaron por la mala inscripción del atacante paraguayo Carlos Neumann en sus partidos, pero para el cuadro celeste no existía tal cosa. “La propia Federación Peruana de Fútbol (FPF) emite un documento de conformidad. En el mismo, está bien detallado que siempre figuró en su registro como futbolista del Real Garcilaso. No tenemos ninguna duda del fallo, no pasa otra cosa por nuestra cabeza”, precisó Oswaldo Terrazas, asesor legal de la institución.



Visto de esa manera, el ‘City’ tendría ya hoy, oficialmente y sin partidos pendientes, los mismos puntos que Alianza Lima (29). Los íntimos tienen +14 y los cusqueños +5 en la diferencia de goles. Tercero va a figurar UTC con 26 unidades y +8, aunque con menos chances de gritar ‘campeón’. Aquí la cosa es clara. Si Real Garcilaso quiere llevarse el torneo, no tiene que perder con San Martín en el Callao y esperar que Alianza caiga.

ALIANZA LIMA TENDRÍA QUE GANAR SÍ O SÍ

Palabra de capitán, molestia de líder. Leao Butrón tiene las manos firmes en la portería de Alianza Lima y también el pecho caliente para defender los intereses de su club, que sigue en vilo esperando si Real Garcilaso será una sombra o no en su camino rumbo al título del Apertura. “El campeonato peruano no es una chacra.

Intentan jugar a la mala, por debajo de la mesa. Está clarísimo, son personas acostumbradas al ‘caballazo’. Ellos dicen, ‘yo hago lo que me de la gana’, ‘yo tengo poder’. Aquí no hay nada que interpretar, si (un jugador) no puede jugar, pues no puede jugar. Sentarían un precedente terrible”, afirmó el portero lanzando un golpe directo al mentón de la FPF.



La solución es una: ganar el domingo en Cutervo. “A algunos les desborda el hinchaje y critican a Alianza Lima. No nos saltamos las reglas, no hemos metido un futbolista que no estaba habilitado. Pero igual la tenemos clara: saldremos a ganar en Cutervo para olvidarnos de lo que pase en otros campos”, precisó.



En cuanto al once que Alianza Lima presentará ante Comerciantes Unidos, destaca el ingreso del lateral Luis Garro por el suspendido Hansell Riojas. También la vuelta de los suspendidos Lionard Pajoy, Rinaldo Cruzado y ‘Cachito’ Ramírez.