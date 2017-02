Real Madrid abre la billetera para llevarse a Sergio Agüero [VIDEO]

Real Madrid pretende fichar a Sergio Agüero desde hace algunas temporadas y parece que eta vez sí logrará su cometido. La voluntad del jugador argentino y el alto costo de su pase fijado por el Manchester City fueron trabas, en su momento, pero hoy ambas situaciones parecen no ser una barrera para que el jugador llegue a España.



Todo hace indicar que Sergio Agüero estaría muy cerca de ponerse la camiseta del Real Madrid, pues la actualidad del goleador en el Manchester City no es muy buena. Mucho menos con la llegada del brasileño Gabriel Jesús, que juega en el puesto del 'Kun' y que no le ha caído muy bien al gaucho.



Los directivos de Real Madrid, desean aprovechar este momento de debilidad en el jugador para ofrecerle el paraíso madridista a cualquier costo y tener el potencial de desequilibrio que posee FC Barcelona con Lionel Messi.



Según el Diario inglés 'The Sun', el Manchester City está dispuesto a recibir ofertas por el 'Kun', pero ninguna por debajo de los 70 millones 70 millones de euros.