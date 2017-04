Real Madrid: Mira la versión de 'Despacito' de Álvaro Morata y su novia [VIDEO] 

El delantero del Real Madrid, Álvaro Morata y su futura esposa, Alice Campello, no dudaron compartir los los días previos de su boda en redes sociales. En esta ocasión la modelo italiana publicó en su cuenta de Instagram un video donde ambos disfrutan del éxito mundial de Luis Fonsi: 'Despacito'.



El artillero de Real Madrid demostró que no se sabe la letra completa de la canción, pero eso no fue excusa para no disfrutar el momento junto a la modelo con quien se casará en en Venecia, lugar de nacimiento de Alice Campello, cuando termine la temporada en junio de este año.



La pareja de moda en Real Madrid, además, ha recibido el apoyo de todos los hinchas del cuadro español en todo el mundo luego que el diario 'El Mundo' revelara que Álvaro Morata donará el valor de todos los regalos que reciba el día de su boda a una asociación contra el cáncer infantil.





Esta no es la única acción de Álvaro Morata a estas causas, pues en el 2014, el delantero de Real Madrid se rapó la cabeza en apoyo a los pacientes con cáncer Hospital Niño Jesús y sorprendió a todos con ese look durante el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano. “Dijeron que querían hacerse mi peinado, pero no podían, así que me hice yo el suyo”, relató Morata.