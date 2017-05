Real Madrid vs. Atlético Mádrid: dónde ver, hora, canal de la semifinal por la Champions League [VIDEOS]

Real Madrid vs. Atlético Madrid por FOX SPORTS, ESPN y América Tv desde la 1:45pm. Atletico Madrid buscará la remontada en el Vicente Calderón y seguir soñando con llegar a la final de la Champions League. Real Madrid buscará aumentar la diferencia y llegar a Gales y enfrentar a la Juventus el próximo 3 de junio.



El Atlético de Madrid buscará este miércoles ante el Real Madrid la gesta que le permita remontar en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones tras encajar un duro 3-0 en la ida en Santiago Bernabéu.



"Confiamos en lo que nosotros somos capaces de hacer, confío mucho en mis futbolistas y no tengo ninguna duda de que mañana van a hacer un buen partido", dijo el técnico del Atlético Madrid Diego Simeone, empeñado en estos últimos días en motivar al equipo y a la hinchada rojiblanca.

El 'Cholo' ya había advertido tras el partido de la ida entre Real Madrid vs. Atlético Madrid que si alguno de sus jugadores no creía en la remontada que no jugara y en el campo de entrenamiento una pancarta llamó hace unos días a darlo todo con el lema "A morir, los míos mueren".



Los rojiblancos quieren una gesta para el último partido Real Madrid vs. Atlético Madrid en el estadio Vicente Calderón antes de mudarse a su nueva morada del Wanda Metropolitano al este de Madrid.

"Es un resultado complicado, pero a este equipo si algo no le falta son ganas de mostrar que estamos preparados para dar una alegría a nuestra gente", dijo el capitán del Atlético de Madrid Gabi.



En el Real Madrid vs. Atlético Madrid, que se jugará en el Vicente Calderón, Cristiano Ronaldo volverá a ser de nuevo la punta de lanza blanca para intentar hacer daño a la portería rojiblanca.

"Como siempre, vamos a entrar en el campo y pensar hacer el máximo para ganar el partido", dijo Zinedine Zidane, descartando especular con la ventaja del primer partido Real Madrid vs. Atlético Madrid.



"Ellos tienen sus armas, nosotros las nuestras, que hayas ganado dos finales no significa que vamos a pasar y si pensamos eso nos equivocamos", advirtió Zidane del Real Madrid, que aspira a levantar su segunda Copa de Europa como entrenador con lo que podría emular a Arrigo Sacchi, último técnico que mantuvo la corona europea en 1989 y 1990.

El Real Madrid sueña con llegar a Cardiff el próximo 3 de junio y conseguir su duodécima Champions League, pero antes, deberá dar un paso más frente a su eterno rival, el Atlético Madrid.



El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, advirtió que su equipo no irá al estadio Vicente Calderón a defender el triunfo 3-0 que consiguió la semana pasada en el primer Real Madrid vs. Atlético Madrid.



“No vamos a cambiar nuestra manera de jugar”, afirmó Zidane. “Atlético Madrid tendrá sus armas y nosotros tenemos que intentar seguir nuestro camino, lo que nos ha llevado hasta aquí”.

Real Madrid, actual campeón de Europa tiene el mejor ataque de la Champions League con 31 goles en 11 partidos. “El mensaje a los jugadores es seguir nuestro camino y darlo todo en el campo”, insistió el timonel francés.



El capitán Sergio Ramos indicó que será absurdo pensar que el Real Madrid tiene la final asegurada por su victoria en el Real Madrid vs. Atlético Madrid de ida en el estadio Santiago Bernabéu.

“No debemos pensar en el resultado de la ida, y salir a ganar”, indicó Ramos sobre el Real Madrid vs. Atlético Madrid. “Tenemos que vaciarnos, dejarnos el alma, mantener la concentración hasta el final y confiar en nosotros”.



El Real Madrid vs. Atlético Madrid se topan en las fases finales de la Champions League por cuarta temporada consecutiva. El equipo merengue se impuso en las finales de 2014 y 2016, y en los cuartos de final de 2015

HORARIOS DEL REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID



En el Perú, se podrá ver el Rea Madrid vs. Atlético Madrid a través de los canales Fox Sports, ESPN y América Televisión. En España podrás ver por BeiN, canal disponible en Movistar TV, Vodafone TV, Orange TV y Telecable.



En el caso de México, a través de Televisión Azteca (1:45pm), Colombia (Fox Sports-1:45pm), Chile (Fox Sports-3:45pm)

PROVOCACIÓN GRIEZMAN



Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, evocó el 4-0 de su equipo al Real Madrid en 2015 y las remontadas de los Patriots en la Superbowl de 2017, los Cleveland Cavaliers en la final de la NBA de 2016 o el jamaicano Usain Bolt, en la víspera del Real Madrid vs. Atlético Madrid por Champions League



En un vídeo publicado en su perfil oficial de 'twitter', de dos minutos y 20 segundos de duración, rememora todas esas gestas, en una clara provocación al rival histórico.

ALINEACIONES REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID



Atlético de Madrid: Oblak - Juanfran, Savic, Godín, Filipe - Carrasco, Gabi, Saúl, Koke - Griezmann, Gameiro. Entrenador: Diego Simeone (ARG)



Real Madrid: Keylor Navas - Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric, Isco - Cristiano Ronaldo, Benzema. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)