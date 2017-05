Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO Blancos ganan 1-0 se juega a la 1:45 p.m. vía ESPN y Fox Sports. Las semifinales de la Champions League devuelven a la gran escena del fútbol europeo un derbi madrileño que dio el salto para convertirse en duelo por ser campeón de Europa, entre un Real Madrid que desea ser el primer equipo que reedita éxito y un Atlético Madrid incansable en la búsqueda del título que se le ha hecho esquivo en los ultimos años, precisamente porque en su camino se interpuso el equipo dirigido por Zinedine Zidane.



El Real Madrid es el único equipo que ha impedido al Atlético Madrid sumar una Champions League a sus logros bajo el mando de Diego Simeone y por cuarto año consecutivo los ilustres vecinos rojiblancos se interponen en su camino hacia la gloria europea.



INCIDENCIAS EN VIVO: Real Madrid vs. Atlético Madrid:

MIN 10: Cristiano Ronaldo abrió el marcador para Real Madrid con golpe de cabeza

Alineaciones del Real Madrid vs. Atlético Madrid:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco; Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.



Atlético Madrid: Oblak; Savic, Diego Godín, Lucas, Filipe Luis; Carrasco, Gabi, Saúl, Koke; Antoine Griezmann y Kevin Gameiro.

Minuto a Minuto del Real Madrid vs. Atlético Madrid:

Previa del Real Madrid vs. Atlético Madrid:

El Atlético Madrid, bajo las órdenes de su carismático entrenador argentino, ha superado a gigantes del pasado y del presente del fútbol europeo, eliminando al AC Milan, al Chelsea, a la Juventus, al Bayern Munich y dos veces al Barcelona, pero han caído repetidamente ante su archirrival capitalino: Real Madrid.



El Atlético Madrid se ha sacudido el complejo de inferioridad contra el Real Madrid en todas las demás competiciones bajo Simeone, superándolos dos veces en la Copa del Rey y ganando cuatro de sus últimos ocho derbis de la Liga, pero no en la competición de elite de Europa.



El Real Madrid vs. Atlético Madrid será el primer encuentro de semifinales de la Champions League, después de haber vencido por 5-3 en los penales en la final de 2016 y por 4-1 en la prórroga de 2014, cuando el defensa Sergio Ramos igualó en el minuto 93, negando a los rojiblancos su primera "orejona".



El Real Madrid buscará goles, con Cristiano Ronaldo en racha tras firmar cinco decisivos en los cuartos de final, y no encajar.

Pese a todo, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, descartó tener una ventaja psicológica cuando el Real Madrid vs. Atlético Madrid se midan sobre el césped del Santiago Bernabéu. "No somos favoritos, es una semifinal y es al 50 por ciento, como siempre. Vamos a intentar hacer el máximo para ganar el partido", afirmó.



El dominio europeo del Real Madrid sobre el Atlético Madrid se remonta a Alfredo di Stefano y Ferenc Puskas, que decidieron una semifinal en 1958/59, mientras que Javier "Chicharito" Hernández consiguió el único gol en cuartos de final en 2014/15, el único antecedente de una eliminatoria a dos encuentros entre ambos.

Mientras que el Atlético Madrid aspira a ganar la Champions League por primera vez, el Real Madrid quiere sumar su duodécima y convertirse en el primer equipo en retener el trofeo en la era de la Liga de Campeones.



"Formaremos un equipo que compita con el corazón de cualquier hincha del Atlético Madrid", dijo Simeone. "Me imagino un Real Madrid vs. Atlético Madrid saliendo ellos fuerte. Intentarán hacernos daño en los primeros minutos con la intensidad de sus jugadores. Nosotros tendremos que llevar el partido hacia un lugar donde más cómodos nos sintamos".

Los ganadores de la serie se medirán al Mónaco o a la Juventus, que juegan el miércoles el partido de ida de semifinales de la Champions League

HORA Y CANAL PARA VER EL REAL MADRID S. ATLÉTICO MADRID



- Canadá – Vancouver (11.45 AM) / Toronto (2.45 PM)



- Estados Unidos – Los Ángeles (11.45 AM) / Nueva York (2.45 PM)



- América Latina – México DF (1.45 PM) / Bogotá (1.45 PM) / Santiago de Chile (3.45 PM) / Buenos Aires (3.45 PM)



- Brasil – Brasilia (3.45 PM)



- Reino Unido – Londres (7.45 PM)



- Francia – París (8.45 PM)



- Madrid (20.45 PM)



- África – Dakar (6.45 PM) / Yaundé (7.45 PM) / Ciudad del Cabo (8.45 PM)



- Turquía – Estambul (9.45 PM)



- Rusia – Moscú (9.45 PM)



- Países Árabes – Doha (9.45 PM)



Alineaciones probables del Real Madrid vs. Atletico Madrid:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Atlético Madrid Oblak; Savic, Godín, Lucas, Filipe; Carrasco o Gaitán, Gabi, Saúl, Koke; Griezmann y Gameiro.



Árbitro: Martin Atkinson (Inglaterra).



Estadio: Santiago Bernabéu.