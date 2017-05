Real Madrid vs. Atlético Madrid: Memes de Facebook y Twitter por semifinales de la Champions League [FOTOS]

Llegó el día del Real Madrid vs. Atlético Madrid y los memes de esta semifinal de la Champions League está cada vez más candente. Los usuarios e hinchas del equipo colchonero están esperanzados en la remontada de esta tarde en el Vicente Calderón y dejar en el camino a los galácticos, cuyos seguidores están más que seguros de llegar a una nueva final.



El Atlético de Madrid jugará con una dupla atacante formada por Antoine Griezmann y Fernando Torres este miércoles en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Real Madrid, que tendrá al brasileño Danilo en el lateral derecho.



Torres, suplente en Real Madrid vs. Atlético Madrid de ida, donde el Atlético sufrió una abultada derrota (3-0), sustituye a Kevin Gameiro, que sigue con molestias físicas, según comentó su entrenador Diego Simeone el martes.



La otra sorpresa del once del Atlético Madrid es la presencia del uruguayo José María Giménez en el lateral derecho, cuando se esperaba que pudier ocuparlo Juanfran, repuesto de su lesión.



En el Real Madrid, el técnico Zinedine Zidane ha optado por el mismo equipo de la ida a excepción del lateral derecho, donde ha colocado al brasileño Danilo, en lugar del lesionado Dani Carvajal.



En delantero del Real Madrid, la ausencia de Gareth Bale volverá a permitir la entrada en su lugar de Francisco Alarcón 'Isco' para apoyar al dúo atacante compuesto por Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.



BALÓN DE ORO PARA CRISTIANO RONALDO



La revista "France Football", que otorga cada año el Balón de Oro, considera que el portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, es el favorito para alzarse con ese galardón.



La revista se interroga acerca de quién podría batir a Cristiano Ronaldo, que si gana este año sumaría su quinto Balón de Oro, los mismos que ha conquistado el argentino Lionel Messi.



"France Football" analizó "la evolución radical" del delantero portugués en el Real Madrid y juzgó que participa "más" en el juego del equipo y se le ve más fresco fruto de los descansos que tiene en los partidos de Liga.



"El apetito de victoria está intacto, el profesionalismo también. Y su instinto goleador todavía más afilado", opina la revista.



Cristiano Ronaldo, de 32 años, marcó cinco goles en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich y tres en la ida de las semifinales contra el Atlético de Madrid.