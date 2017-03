Real Madrid-Barcelona: Derbi, clásico y Champions League en abril

Real Madrid y Barcelona no podrán pestañear en el mes de abril. Serán dos semanas de un complicado calendario que podría definir toda la temporada. ¿Cómo así? Pasa que entre el 8 y 23 de abril, ambos equipos disputarán sus respectivos partidos de cuartos de final de Champions League y se verán las caras en el clásico del fútbol español. Esto sin mencionar los encuentros de Liga y el derbi.



En la previa, Real Madrid parece ser el más afectado. El equipo de Zinedine Zidane tendrá que jugar ante Atlético de Madrid por la Liga Santander y luego viajará a Alemania para enfrentar al Bayern Múnich por la Champions League.



Calendario del Real Madrid:



8 de abril: Real Madrid vs. Atlético Madrid

12 de abril: Bayern Múnich vs. Real Madrid

15 de abril. Sporting de Gijón vs. Real Madrid

18 de abril: Real Madrid vs. Bayern Múnich

23 de abril: Real Madrid vs. Barcelona



Barcelona, por su parte, tendrá partidos "más accesibles" en la Liga Santander. Digamos que podría alternar algunos jugadores pensando en Juventus por Champions. Igual, los partidos hay que jugarlos. Y ojo que tendrá un día menos de descanso para enfrentar al Real Madrid.



Calendario de Barcelona



8 de abril: Málaga vs. Barcelona

11 de abril: Jueventus vs. Barcelona

15 de abril: Barcelona vs. Real Sociedad

19 de abril: Barcelona vs. Juventus

23 de abril: Real Madrid vs. Barcelona