Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO desde la 1:45pm. vía ESPN 2, por los cuartos de final de la Champions League. El Real Madrid recibirá al Bayern Múnich hoy martes con la historia a su favor, ya que en esta competición tan solo dos veces un equipo ha remontado una eliminatoria tras perder en casa.



[SIGUE AQUÍ TODAS LAS INCIDENCIAS TV ONLINE]



El Bayern Múnich fue la víctima de la última vez que sucedió. Ganó por 0-1 en Milán al Inter en los octavos de la temporada 2010/11, pero en la vuelta el conjunto italiano ganó por 2-3 y se clasificó.



SIGUE LAS INCIDENCIAS EN VIVO: Real Madrid vs. Bayern Múnich

Alineaciones del Real Madrid vs. Bayern Múnich:



Real Madrid: Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Nacho,

Daniel Carvajal, Luka Modrić, Toni Kroos, Casemiro, Isco, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.



Bayern Múnich: Manuel Neuer, P. Lahm, J. Boateng, M. Hummels, David Alaba, Arjen Robben, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Aarturo Vidal, Thiago Alcántara y Robert Lewandowski.

Real Madrid se enfrenta al Bayern Munich por cuartos de final de la Champions League Real Madrid se enfrenta al Bayern Munich por cuartos de final de la Champions League

El Real Madrid, además, tan solo ha sucumbido en una de las eliminatorias de competiciones de la UEFA en las que venció en la ida como visitante. Fue en la Copa de la UEFA 1994-95 ante el Odense. El equipo blanco ganó por 2-3 y el cuadro danés remontó por un inesperado 0-2 en el Bernabéu.



Para el Bayern Múnich su referencia de remontadas como visitante se sitúa en la Copa de la UEFA. En la última de ellas, en la primera ronda de la temporada 1995-96, perdió ante el Lokomotiv Moscú 0-1 y revirtió la situación con un 0-5.



Las dos veces que Bayern Munich perdió la ida como local por 1-2 no fue capaz de remontar. Ocurrió en la segunda ronda de la Copa de la UEFA 1993/94 frente al Norwich City inglés (1-1 fuera) y en las semifinales de la Copa de Europa 1990-91 ante el Estrella Roja (2-2 en Belgrado).



Cristiano Ronaldo es el goleador de la Champions League Cristiano Ronaldo es el goleador de la Champions League

Este Real Madrid vs. Bayern Múnich servirá, por otro lado, para que se rompa el equilibrio en el clásico europeo, por cuanto en las diez eliminatorias en las que se han enfrentado en la máxima competición se registra una igualada a cinco.



No obstante, en el balance absoluto de partidos Real Madrid vs. Bayern Múnich (se añaden también sus enfrentamientos en fases de grupos) el Bayern domina ligeramente con una victoria más (once) que el Real Madrid (diez), por tan solo dos igualadas.



En estos últimos años Real Madrid y Bayern Múnich se encontraron en las semifinales de las temporadas 2011-12 y 2013-14 y cada equipo ganó una, el Bayern de Jupp Heynckes la primera en la tanda de penaltis tras ganarse cada uno como local por 2-1, y el Real Madrid la última con la recordada victoria por 0-4 en el Allianz Arena con el italiano Carlo Ancelotti, actual técnico del campeón bávaro, en el banquillo blanco, y Pep Guardiola en el lado alemán.

El Real Madrid encadena cinco triunfos en el Santiago Bernabéu y cuatro en partido oficial frente al Bayern Múnich, cuya última victoria en el Santiago Bernabéu se produjo en la ida de las semifinales de la temporada 2000-01, cuando un gol del brasileño Elber significó el 1-0. Luego en la vuelta remató con un 2-1.



El Real Madrid, que está disputando por trigésima cuarta vez los cuartos de final de la Champions League, ha superado esta ronda en las seis últimas campañas y busca la semifinal por séptimo año consecutivo.



En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ha ganado 29 de sus últimos 34 encuentros. Tan solo ha perdido uno, el 3-4 contra el Schalke 04 en el partido de vuelta de los octavos en la campaña 2014/15, aunque en el marcador global venció por 5-3.

El Real Madrid vs. Bayern Múnich significará el retorno de Carlo Ancelotti al Bernabéu tras haber sido entrenador madridista entre 2013 y 2015 y obtener, entre otros trofeos, la Décima.



Bayern Múnich 1-2 Real Madrid: Goles y resumen

Estos son los horarios del Real Madrid vs. Bayern Munich de acuerdo a cada país:



- Canadá – Vancouver (11.45 AM) / Toronto (2.45 PM)



- Estados Unidos – Los Ángeles (11.45 AM) / Nueva York (2.45 PM)



- América Latina – México DF (1.45 PM) / Bogotá (1.45 PM) / Santiago de Chile (3.45 PM) / Buenos Aires (3.45 PM)



- Brasil – Brasilia (3.45 PM)



- Reino Unido – Londres (7.45 PM)



- Francia – París (8.45 PM)



- Madrid (20.45 PM)



- África – Dakar (6.45 PM) / Yaundé (7.45 PM) / Ciudad del Cabo (8.45 PM)



- Turquía – Estambul (9.45 PM)



- Rusia – Moscú (9.45 PM)



- Países Árabes – Doha (9.45 PM)