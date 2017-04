Real Madrid: No creerás lo que planea Sergio Ramos para después su retiro [VIDEO]   

El defensor de Real Madrid, Sergio Ramos, que lucha camino a levantar la Champions League número 12, tuvo una entrevista con el mundialista argentino y hombre ligado al cuadro merengue, Jorge Valdano, para su programa de entrevistas donde hizo una importante revelación.



El referente de Real Madrid habló por primera vez de lo que puede ser su futuro una vez cuelgue las botas. "Me gusta entrenar. El día de mañana no lo descarto porque va con mi forma de ser. Seguramente esté vinculado al mundo del fútbol", dijo Sergio Ramos en un adelanto de lo que serpa la nota para 'Universo Valdano' que se emitirá este viernes.



Sergio Ramos, con la tranquilidad de haber vencido con Real Madrid a Bayern Munich por la Champions League se animó a pensar en el día después de su retiro. "Sí puedo hacerla de técnico, por qué no marcarme como reto lo que he hecho como jugador", confesó el defensa



"Aunque sea otra etapa, me gustaría, no lo descarto en un futuro. He tenido a los mejores entrenadores y de ellos he aprendido seguro muchas cosas que me servirán en mi carrera", añadió el zaguero central de Real Madrid.