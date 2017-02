Real Madrid: Así entrenó Gareth Bale para su vuelta ante Napoli en Champions League [VIDEO] 

Real Madrid vuelve a la Champions League y necesita todas sus armas para recuperarse del mal momento que vive con sus hinchas tras quedar eliminado de la Copa del Rey. Una buena noticia para los madridistas es que el galés, Gareth Bale, se sumó a los trabajos del grupo que prepara Zinedine Zidane para el duelo de octavos de final ante Napoli.



Gareth Bale, delantero del Real Madrid, fue operado el 29 de noviembre de los tendones del tobillo derecho y el 2 de febrero inició sus trabajos de campo y hoy empezó a ejercitarse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Aunque Zinedine Zidane no lo alineará en el once titular, no descartó tenerlo en banca.



Real Madrid recibe a los italianos en el estadio Santiago Bernabéu y Zinedine Zidane no lo desea arriesgar y tratará primero que demuestre su recuperación en La Liga Santander ante Espanyol en Madrid tras meses fuera de los terrenos de juego.



Los galácticos volvieron a entrenar hoy pese a jugar el sábado y llegar de madrugada a Madrid. Soltar piernas, con una corta sesión de carrera, estiramientos, o trabajar en el interior de las instalaciones con trabajo fisioterapéutico fueron las opciones que les dio Zinedine Zidane a sus muchachos y uno de los más entusiastas fue Gareth Bale.