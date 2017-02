Real Madrid: Mira la carcajada de Marcelo por revelación de su hijo Enzo [VIDEO]

Marcelo, uno de los jugadores más felices y relajados de Real Madrid, dejó en claro que su hijo Enzo es su fiel reflejo. No solo físicamente, sino que también el buen humor para afrontar las preguntas de la prensa que esperaba al lateral izquierdo para saber su impresiones sobre la victoria 3-1 sobre Napoli por la Champions League.



El defensor del Real Madrid declaró en la zona mixta junto a su pequeño debajo de su brazo. "Jugamos con mucha determinación y solo nos dejamos encajar un gol con suerte para ellos. Pero tenemos un poco de ventaja para la vuelta. aun no hemos ganado nada", dijo.



¿Siempre con tu hijo? preguntó el reportero al lateral del Real Madrid. "Siempre salgo con él. La alegría que me da este 'chavalín' es que me vea jugar todos estos partidos"



Luego el periodista se dirigió al pequeño ¿Ha jugado bien tu padre? Si, ha estado bien. Yo juego un montón con mi papá al fútbol en casa. Siempre le pido que juegue conmigo antes de dormir”, contestó. Y fue consultado si podría anotar un gol en el estadio Bernabéu. “Bueno… si me dejan. Soy delantero, lo que me gusta más es marcar goles”, terminó explicando bajo las risas de su padre.