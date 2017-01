Real Madrid: Jefe de prensa censuró a periodista de DirecTV en vivo [VIDEO]

El jefe de prensa del Real Madrid, Juan Camilo Andrade, censuró a DirecTV mientras el hombre de prensa transmitía en vivo. Esto tras la ceremonia que coronó a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del 2016.



El periodista, que pidió conversar con Sergio Ramos, recibió la negativa: "No, no hablan con ninguno de ustedes", respondió Juan Camilo Andrade, desatando la furia del conductor que se encontraba en el estudio.



"Qué tontos que son y ojalá un día los echen a todos, los saquen a patadas por impresentables. Si en un programa opinan algo que no te gusta, le cortas la libertad de expresión y de trabajo, este es un impresentable", comentó enojado.



"Lo que más me duele es que este tipo es colombiano. Este es el colombiano que hace quedar mal a los colombianos. Este es un 'alcahuete' y 'chupamedias'", añadió el conductor.