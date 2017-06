Real Madrid vs. Juventus: EN VIVO Hora, canal y Guía Tv, la final de la Champions League [VIDEOS y FOTOS]

Real Madrid vs. Juventus. El poderoso equipo blanco buscará este sábado 03 de junio doblegar la firme muralla del equipo italiano en la final de la Champions League en el estadio de la ciudad de Cardiff, desde al 1:30pm vía América Tv, ESPN y Fox Sports.



Real Madrid, que esta mañana llegó a Cardiff y de inmediato se puso a trabajar de la mano de Zinedine Zidane espera convertirse en el primer equipo en ganar el trofeo de la Champions League en tres temporadas consecutivas.



En tanto, la Juventus busca arrebatarle la alegría al Real Madrid y quedarse con el triunfo como regalo al veterano arquero Gianluigi Buffon, que podría convertirse en el futbolista más veterano en levantar el trofeo de la Champions League.

Real Madrid vs. Juventus EN VIVO por la final de la Champions League. (Fotos: AFP) Real Madrid vs. Juventus EN VIVO por la final de la Champions League. (Fotos: AFP)

Real Madrid vs. Juventus se jugará en el icónico estadio del Milenio de la capital galesa de Cardiff, que ya se ha visto inundada por miles de fanátidos galácticos y de la 'Vieja Señora'.



Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que ni su equipo ni el Juventus son favoritos en la final de la Champions League y afirmó que "está al cincuenta por ciento" y que espera un "partido abierto".

En su idea del Real Madrid vs. Juventus, Zidane no espera que el equipo de Allegri salga a defenderse: "No creo que se cierren, espero un partido muy abierto. La forma de jugar de la Juventus no invita a pensar en un 'catenaccio' porque ellos no son sólo eso".



Real Madrid, que hace días se coronó campeón de la liga española por primera vez desde 2012, llega como favorito a la final avalado por los 32 goles marcados en 12 partidos en el torneo esta temporada. Cristiano Ronaldo anotó 10 de ellos y si suma dos más en la final superará a Lionel Messi como máximo artillero de la Champions League esta temporada.

Real Madrid vs. Juventus: Cardiff, la sede de la final de la Champione League

"La final se gana marcando goles. Tengo la sensación de que vamos a jugar un gran partido y vamos a ganar", aseguró Cristiano Ronaldo sobre el Real Madrid vs. Juventus.



No se equivoca Cristiano Ronaldo en el tema de los goles: ninguna final de la Champions League ha terminado 0-0 desde que el AC Milan venció a la Juve en definición por penales en 2003.

Real Madrid vs. Juventus EN VIVO por la final de la Champions League. (Fotos: AFP) Real Madrid vs. Juventus EN VIVO por la final de la Champions League. (Fotos: AFP)

BUFFON vs. CRISTIANO RONALDO



Uno de los mejores porteros de la historia, Gianluigi Buffon intentará detener a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid vs. Juventus por la final de la Champions League.



Gianluigi Buffon, el veterano de 39 años que busca su primera corona de la Champions League con la Juventus, enfrenta a Cristiano Ronaldo, la estrella del Real Madrid y el único hombre con 100 goles en la competencia europea.

Cristiano Ronaldo del Real Madrid ha sido exitoso ante Buffon hasta ahora, al marcarle cinco goles en cuatro partidos. Sus dos más recientes fueron en las semifinales de la Champions League de 2005, aunque la Juventus superó esa serie.



El Real Madrid vs. Juventus será la tercera final de Buffon, mientras que Cristiano Ronaldo disputará su tercera en los cuatro últimos años y quinta en total. El portugués fue campeón con el Madrid en 2014 y 2016, y con Manchester United en 2008.

HORA Y CANAL EN TODO EL MUNDO DEL REAL MADRID VS. JUVENTUS



Perú (13.45 horas) Fox Sports Cono Sur, ESPN Cono Norte, ESPN 2 Latin America, ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur, FOX Play Latin America, FOX Sports 2 Cono Sur



En España el partido podrá verse en televisión a través de los canales Antena 3, TV3 y Bein Sports TV desde las 20:45.



Argentina (15.45 horas) Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America, ESPN Cono Norte, ESPN Play Argentina, ESPN Latin America Andina, ESPN 2 Latin America, ESPN2 Argentina, ESPN Cono Sur, ESPN Play Latin America, FOX Sports 2 Cono Sur



Chile (14.45 horas) ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur, FOX Play Latin America, ESPN Cono Norte, ESPN Play Argentina, Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN 2 Latin America, Fox Sports Chile, ESPN Play Latin America



Colombia (13.45 horas) ESPN Latin America Andina, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Colombia, RCN Television, ESPN Cono Norte, ESPN Play Latin America



México (13.45 horas) Azteca 7, ESPN Mexico, Fox Sports Mexico, ESPN DOS, FOX Play Latin America, ESPN Play Latin America, ESPN 2 Latin America

Real Madrid vs. Juventus EN VIVO por la final de la Champions League. (Fotos: AFP) Real Madrid vs. Juventus EN VIVO por la final de la Champions League. (Fotos: AFP)

Si quieres seguir el Real Madrid vs. Juventus por la final de la Champions League en directo online, Trome.pe tendrá el minuto a minuto, fotogalerías, jugadas, goles, memes y todo lo que pase en el encuentro.



La UEFA confirmó que las zonas de aficionados del Real Madrid y Juventus y el Festival que organiza cada año con motivo de la final de la Liga de Campeones "funcionarán en Cardiff según lo previsto, bajo estrictas medidas de seguridad desarrolladas durante meses de forma conjunta con la Federación de Gales y las autoridades locales".

Este es el estadio donde se jugará el Real Madrid vs. Juventus