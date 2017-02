Real Madrid: Marcelo llamó 'Idiotas' a hinchas que criticaron su saludo a Neymar [VIDEO] 

Marcelo, una delas figuras más queridas del Real Madrid, no tuvo ningún reparo en saludar, por su cumpleaños 25, a su paisano y compañero en la selección, Neymar, el pasado domingo. Las críticas no tardaron en llegar de parte de los hinchas más radicales del cuadro merengue y la respuesta del el marcador fue sorprendente.



Marcelo Vieira fue al frente y contraatacó los comentarios de los ultras madridistas por las redes sociales con una frase que no admitía réplicas: "Cerrad la put... boca, idiotas".



Al parecer el fanatismo desmesurado es una de las pocas cosas que puede sacar de sus casillas a Marcelo, uno de los jugadores más carismáticos y con mejor empatía del Real Madrid hacía los hinchas.



Es sabido que entre Marcelo y Neymar existe un vínculo de amistad por encima de la rivalidad que tiene permanentemente por defender las casaquilla de Barcelona y Real Madrid en la Liga Española.