Real Madrid: Mira la confesión de Zinedine Zidane sobre su futuro [VIDEO]

Real Madrid, está a punto de enfrentar un clásico ante Atlético Madrid y Zinedine Zidane, técnico de los galácticos, dejó claro que no tiene resuelta su continuidad frente al cuadro merengue para la próxima temporada.



El entrenador de Real Madrid, aprovechó la última rueda de prensa para lanzar la 'Bomba'. "Mi continuidad no es segura, por eso no estoy preparando nada. Sé lo que es entrenar al Real Madrid para bien y para mal. Por eso sólo me preocupa el partido siguiente. No sé lo que pasará más adelante...", dijo Zinedine Zidane.



El 'Mago' del Real Madrid también le quitó presión a sus delanteros estrellas: "Vamos a tener nueve partidos y para mí son todos es importantes. No es sólo la BBC, ellos también saben que todos somos importantes. Para mí todos son importantes. Hasta el final de temporada va a ser así", agregó el DT.



Zinedine Zidane Tampoco se esquivó la vuelta de Cristiano Ronaldo. "No hay ningún plan, hablamos con él y punto. Es importante que el jugador sienta lo que estamos haciendo. Son jugadores inteligentes y lo aceptan, porque es por el bien del equipo", finalizó el DT del Real Madrid.