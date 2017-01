Real Madrid: Toda plantilla ya anotó, menos este jugador ¿De quién se trata?

Uno de los jugadores de la plantilla principal del Real Madrid aún no marca en la presente temporada. ¿De quién se trata? Ojo que no están considerados ninguno de los porteros merengues.



Hasta antes del partido ante Granada del último sábado, eran dos los futbolistas del Real Madrid que no habían registrado goles desde que arrancó la temporada 2016-2017.



Ahora solo es uno, porque Casemiro marcó en la goleada por 5-0 del Real Madrid ante el Granada, en partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu.



Tras esto, el único jugador del equipo principal del Real Madrid que todavía no ha gritado goles es el portugués Fabio Coentrao. Porque hasta el hijo de Zidane, Enzo, ya anotó para el conjunto blanco en la Copa del Rey.