Real Madrid goleó a Roma con el regreso de Ronaldo Nazario al Bernabéu [FOTOS y VIDEO]

Las leyendas del Real Madrid, con goles de Luis Figo, Edwin Congo y un doblete de Fernando Morientes, ganaron a un combinado de exfutbolistas del Roma en un partido en el que destacó la presencia de Ronaldo Nazario.



El brasileño volvió a ponerse la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu más de diez años después y recibió el cariño de la afición madridista.



Un año más, y ya van ocho, el Santiago Bernabéu acogió el 'Corazón classic match', el encuentro amistoso en el que el Real Madrid junta a algunos de sus exfutbolistas con el objetivo de recaudar dinero para causas solidarias.



En esta ocasión, el lema del partido fue 'Latidos por África' y el dinero recaudado se destinará a los proyectos solidarios que la Fundación del Real Madrid tiene en el continente africano.



El principal atractivo del choque fue volver a ver sobre el césped con la camiseta blanca a Ronaldo Nazario. El delantero brasileño, que jugó 177 partidos con el Real Madrid y marcó 104 goles entre 2002 y 2007, se situó como delantero centro y participó poco del juego, bien escoltado por su compatriota Aldair Nascimento.



MIRA AQUÍ EL RESUMEN DEL PARTIDO

Video: Leyendas del Real Madrid

El físico no le permitió a Ronaldo estar mucho tiempo sobre el césped y, a los 33 minutos, fue sustituido por Savio y se marchó al vestuario con una tremenda ovación. Aún así, al brasileño le dio tiempo a ver sobre el césped como Fernando Morientes abría el marcador con un gol de cabeza tras un pase de Roberto Carlos.



A otros jugadores se les vio más finos, como Michel Salgado y Luis Figo, que por el carril derecho pusieron en más de un apuro a la zaga romana. De hecho, el portugués deleitó a la afición madridista con un gol de falta que se coló por la escuadra derecha de la portería defendida por el austríaco Michael Konsel.



Una de las sorpresas del encuentro fue la presencia de Raúl González actuando como centrocampista y organizador. El madridista, que se retiró profesionalmente en las filas del New York Cosmos en noviembre de 2015, fue uno de los jugadores que más en forma demostró estar y no paró de correr, ofrecerse y buscar la portería contraria.



El partido, que decayó en ritmo e intensidad tras el descanso, pudo animarse cuando a los 58 minutos el Roma estuvo a punto de recortar distancias con un mano a mano que Simone Perrotta no supo finalizar ante la salida de Contreras.



Justo en la siguiente jugada, el Real Madrid sentenció el choque con un centro medido desde la derecha de Savio que volvió a rematar al fondo de las mallas Fernando Morientes.



El momento más emotivo del encuentro se produjo a los 72 minutos, cuando Raúl González fue sustituido con el público puesto en pie y puso el brazalete de capitán a otro ilustre madridista, Emilio Butragueño, al que la afición también le mostró su cariño.



La victoria del Real Madrid la redondeó el colombiano Edwin Congo, que corrió a por un balón a la espalda de la defensa romana y cruzó su remate ante la salida de Pellizzolli.