Real Madrid: Ronaldo se pondría los chimpunes para darle una mano a Cristiano [VIDEO] 

Real Madridvive una crisis de resultados. Perdió puntos en el comienzo de La Liga, pero un histórico como Ronaldopone la cuota de calma y confía en que Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldopueden para sacar al equipo de esta situación.



Para Ronaldo hay que tener mucha calma, pero a la vez hay que buscar una reacción. El ídolo del Real Madrid también tiene una solución. "Tenemos gente con muchos goles y seguro no va a ser problema. Si pasa algo me pondré yo en forma", bromeó en una rueda de prensa.



Pero Ronaldo, que guarda una amistad importante con Cristiano Ronaldo está seguro que el portugués hará nuevamente el milagro. "El planteamiento del Real Madrid es perfecto, tiene a Cristiano que es el mejor del mundo y Benzema que da goles y asistencias".



El brasileño mencionó además que Real Madrid equipo no lo necesita hoy por hoy. "yo creo que al Madrid no le hace falta nada en los últimos años, ya ha enseñado a todos su capacidad. La temperada pasad pasaba algo parecido y al final ganó la Champions y la Liga, esto solo está empezando. No hay absolutamente ninguna duda sobre la capacidad del equipo", finalizó.