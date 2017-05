Real Madrid: Sergio Ramos hizo esta confesión sobre Shakira [VIDEO] 

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, sostiene una relación de amor y odio con su compañero de la selección de España y defensa de Barcelona, Gerard Piqué, y que se traslada también a las redes sociales. El actual campeón de la liga sin embargo ha hecho una importante confesión sobre Shakira, la mujer de su amigo en la cadena informativa COPE.



Sergio Ramos reconoció que le gusta la nueva canción de Shakira. Sí, aquella que le ha dedicado a su esposo Gerard Piqué. "'Me enamoré' es muy chula. La canto poco, pero no la parte que habla de la barbita de Pique...jajaja", contó el hombre de Real Madrid.



El símbolo del Real Madrid además señaló que Gerard Pique no lo felicitó por el titulo de La Liga por este motivo. "Normalmente Piqué y yo nos felicitamos cuando ganamos un título. No me ha felicitado porque ni yo me alegro cuando la gana él”, explicó.



El capitán del Real Madrid, reconoció que la felicitación la reemplazó por un gesto de campeón. "Le he mandado una entrada para la final de la Champions, pero no se si irá, todavía no me ha contestado", dijo el jugador que a lo mejor desconoce que Gerard Piqué no asistirá por encontrarse en Harvard llevando un curso de capacitación.