Real Madrid: ¿Cuánto valen los jugadores del 'equipo B' que golearon a La Coruña? [FOTOS]

Real Madrid dejó en claro que sus 23 jugadores de su actual plantilla están en gran nivel. Ayer, en el duelo frente a Deportivo La Coruña, Zinedine Zidane alineó un 'once alterno' que terminó goleando 6-2 de visita con doblete de James Rodríguez por la fecha 34 de la Liga Santander.



¿Por qué no jugaron los habituales titulares? El técnico del Real Madrid decidió dar descanso a jugadores como Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Modric y Dani Carvajal. Esto, sumado a los lesionados Pepe y Bale. Ramos, por su parte, cumplió sanción y Benzema estuvo en el banco.



Igual, el Real Madrid no se hizo problemas y alineó a su 'equipo B', que fácilmente podría ser otro equipazo en cualquier liga del mundo.



¿Son caros en el mercado?, nos preguntamos. Revisa la galería y repasa cuánto vale cada jugador según la web especializada "Transfermarkt".