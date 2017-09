Real Madrid vs Alavés: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Real Madridvs. Alavés: EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro merengue enfrenta a los Albiazules este sábado Estadio de Mendizorroza por la fecha 6 de la Liga Santander. Real Madrid busca un triunfo ante Alavés para recuperar terreno en la tabla del torneo español. (9:15 a.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para Amércica) (TV: BeIN Sports) (16:15 horas españolas)



Real Madrid vs. Alavés será el partido clave para los blancos debido a la amplia diferencia de 7 puntos que tiene con respecto al líder Barcelona (15 puntos) en el arranque de la Liga española. El único resultado positivo es le triunfo.



Para el plantel de Zinedine Zidane el Real Madrid vs Alavés es una dura prueba luego de caer ante Real Betis la fecha pasada, sin anotar un gol, hecho que no le permitió alcanzar un récord histórico. Además, de quedar relegado en la pelea al título por el momento.



Los blancos en cinco partidos de la Liga ganaron en dos ocasiones y empataron la misma cantidad de partidos. Sumaron 8 de 15 puntos posibles. Un rendimiento muy por debajo de los esperado previo al Real Madrid vs Alavés de la sexta jornada.

Gol de Real Betis a Real Madrid. Video: YouTube

Real Madrid vs Alavés se jugará antes del choque de su rival Barcelona ante Girona. Esto podría ayudar a disminuir la presión a un grupo de jugadores que han sufrido sendas lesiones y suspensiones, que ha influenciado en el rendimiento del equipo de Zidane, tal es el caso de su estrella Cristiano Ronaldo.



Precisamente, Cristiano Ronaldo debutó en la Liga con una derrota lo que hizo sentir más la derrota, y sin héroes a la vista, o retornos esperados para salvar la situación a futuro. El contexto es complicado de cara al Real Madrid vs Alavés, pero la realidad es otra.



Deportivo Alavés es el colero de la Liga Santander sin punto alguno. Cinco derrotas seguidas y al parecer el mejor rival para la recuperación del Real Madrid. Salvo una terrible sorpresa para los madridistas.



Real Madrid, sin embargo, no contará con seis jugadores claves en su afán de salir de la situación más difícil desde la llegada de Zinedine Zidane, que no cesa en abordar la actualidad con serenidad.

Marcelo, Theo Hernández, Jesús Vallejo, Toni Kroos, Mateo Kovacic y Karim Benzema no entraron en la convocatoria de Real Madrid. Además, el canterano Álvaro Tejero fue llamado de emergencia proveniente del equipo filial.



Con un equipo titular sin certezas el técnico francés apuró su lista de jugadores para Real Madrid vs Alavés: Keylor Navas, Kiko Casilla, Luca Zidane, Carvajal, Achraf, Tejero, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Casemiro, Marcos Llorente, Modric, Ceballos, Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo, Bale y Borja Mayoral.



Esta situación podría llevar al campo de juego desde el arranque a Achraf y Borja Mayoral. Con Dani Ceballos, a la espera del acompañante entre Isco y Asensio. Eso sí, Cristiano Ronaldo quedaría como único '9'.



Con lesiones y algunos tropiezos, la situación del Real Madrid no se compara con la de su contendor Alavés, que no solo no sumó ningún punto, además no ha logrado marcar un gol en 450 minutos (casi 8 horas de juego).



Pero Alavés llega con nuevo técnico tras la destitución de Luis Zubeldia. El italiano Gianni De Biasi dirigirá al cuadro local ante un grande de la liga, Real Madrid. Dos bajas (Héctor Fernández y Víctor Laguardia) y tres dudas (Munir, Bojan y Pina) para armar el once de los Albiazules.



La nota curiosa es la posibilidad de la inclusión de Enzo Zidane, quien es hijo de Zinedine, y podrían enfrentarse padre e hijo en un partido de la Primera División.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Alavés:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Luka Modric, Marco Asensio, Isco Alarcón; Gareth Bale, Cristiano Ronaldo.



Alavés: Pacheco; Vigaray, Ely, Maripán, Duarte; Manu García, Medrán; Ibai, Enzo Zidane, Burgui o Pedraza; Sobrino o Munir.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.