Real Madrid vs. APOEL: Marco Asensio no juega el partido por granito que le salió tras depilarse las piernas [FOTOS]

Marco Asensio es el gran ausente en el Real Madrid vs. APOEL de la Champions League. El jugador de 21 no jugará este encuentro debido a una infección en la pierna que padece tras haberse sometido a una depilación previo a esta primera fecha del grupo H del torneo europeo.



"Tiene un grano en la pierna que no le deja subirse la media" dijo Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid para explicar la ausencia de Marco Asensio en el once que arrancaría ante el APOEL.



Marco Asensio es pieza clave en el Real Madrid.

Según se supo, Marco Asensio se sometió hace unos días a una depilación en sus piernas, pero no tomó atención a un enrojecimiento que se presentó en una de sus piernas. Esto formó un forúnculo a causa de un bello que se incrustó en la piel y generó la dolorosa infección.



Marco Asensio tuvo que ser atendido por los médicos del Real Madrid, pues el 'granito' le generaba mucho dolor, al punto de no poderse subir las medias.

El diario Sport.es indicó que la infección de Marco Asensio sería por una picadura en la pierna y esta se le infectó.