Real Madrid vs APOEL: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro merengue recibe este miércoles a los de Chipre por el grupo H de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro arrancará a la 1:45 p.m. por las señal de ESPN 2.



Real Madrid tendrá a su máxima figura para enfrentar a APOEL por la Champions League: Cristiano Ronaldo. El portugués, que no ha debutado en la Liga Santander tras ser suspendido por 5 fechas, estará desde el arranque en el equipo de Zinedine Zidane.



Real Madrid no la pasa bien en la Liga Santander. Viene de dos empates consecutivos en casa y espera sacar un buen resultado ante el APOEL por el Grupo H de la Champions League. No te pierdas las incidencias del este duelo.



En Real Madrid regresarán Luka Modric y Gabriel Casemiro, quienes no estuvieron ante Levante el último fin de semana. Pues, como se sabe, Zinedine Zidane les dio descanso para tenerlos al cien por cien ante APOEL.



El que quedó descartado en Real Madrid es el delantero Karim Benzema. El francés sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda. Su lugar será ocupado por Cristiano Ronaldo, quien estará junto a Gareth Bale el ataque blanco.



APOEL, por su parte, intentará hacer su mejor partido ante Real Madrid. El conjunto de Chipre participará por cuarta vez en la Champions League, donde no pudo ganar un solo partido fuera de casa.



Real Madrid vs APOEL: Alineaciones probables



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale y Cristiano Ronaldo.



APOEL: Boy Waterman; Roberto Lago, Jesús Rueda, Vuros, Carlao; Vinicius, Nuno Morais, Ebecilio, Zahid, Sallai y De Camargo.