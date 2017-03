Real Madrid vs. Athletic Bilbao: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por la Liga Santander

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO EN DIRECTO. El fortín de San Mamés, donde el Athletic Bilbao encadena 19 partidos sin perder con 16 victorias en ellos, pone a prueba el liderato del Real Madrid, una primera posición que recuperó en la última jornada con su enésima remontada liderada por Sergio Ramos, el hombre del momento (10:15 a.m. / DirecTV).



El Athletic llega al encuentro casi eufórico, porque a su impresionante racha en su campo, donde no gana nadie desde que lo hiciera el Barcelona allá por el mes de agosto, le sumó el pasado domingo un triunfo en el campo de la vecina Real Sociedad en el más clásico de los derbis vascos.



Con ese triunfo en Anoeta, inapelable sobre el terreno de juego y en el marcador (0-2), el equipo de Ernesto Valverde cerró una vuelta completa del calendario sin ganar a domicilio y se elevó exponencialmente su moral de cara al partido que históricamente concita mayor atención en Bilbao.



El único pero que le encuentra el Athletic al momento en el que le llega la visita del Real Madrid es la baja de Mikel San José, hombre máxima confianza para Valverde, medio centro titular indiscutible y además en su mejor momento de la temporada.



No obstante, San José, que cumplió ciclo de amonestaciones en Anoeta y también tiene problemas físicos, es uno de los asiduos en el once que tiene mejor relevo. Ya que le suplirá Ander Iturraspe, otrora también titular indiscutible, internacional y en proceso de recuperación de su mejor nivel.

⚽️🇩🇰⚽️

La goleada en San Mamés con la exhibición de Michael Laudrup, a partir de las 15h40 en #RMTV



👉 https://t.co/WOFX6PVt4H pic.twitter.com/MF6T9YPUXx — Real Madrid C. F. (@realmadrid) 17 de marzo de 2017



También recupera para equipo inicial el 'Txingurri' a otros dos titulares fijos, el ariete Aritz Aduriz y el lateral derecho Oscar de Marcos, quienes ante la Real regresaron después de estar lesionados, pero ya con el partido empezado. Por lo demás, no se esperan mayores novedades en un Athletic que en Anoeta recuperó también tras lesión al joven Kepa, brillante entre palos en ese partido.



Por delante de Kepa, además de los citados De Marcos, Aduriz y probablemente también Iturraspe, tienen un puesto fijo en el once Yeray, Laporte, Balenziaga, Beñat, Williams, Raúl García y Muniain. Si acaso, queda la pequeña duda de si seguirá de titular Iñigo Lekue, en gran forma en los últimos partidos. Si fuese así, se quedaría de inicio en el banquillo De Marcos.



Recuperado el mando en la Liga Santander tras el tropiezo del Barcelona aprovechado con una nueva dosis de sufrimiento y tanto salvador de Ramos al Real Betis, el equipo de Zinedine Zidane encara una de sus salidas más complicadas en lo que resta de curso liguero en el que recibirá a los rivales de su entidad en el Santiago Bernabéu.



Necesitaba un respiro el Real Madrid tras unas semanas con tres partidos de máxima exigencia por semana y la tuvo para preparar lo que encaran como una final en San Mamés. La disputará prácticamente con el equipo de gala gracias al regreso del galés Gareth Bale, una vez cumplidos sus dos partidos de sanción.



Tan solo en el centro de la defensa faltará uno de los integrantes del once ideal de Zizou, por las lesiones del francés Raphael Varane y el portugués Pepe. Nacho Fernández tendrá continuidad como pareja del salvador Ramos.



La portería es una zona caliente en el Real Madrid con Keylor Navas subido en una montaña rusa. Necesita una buena actuación en un duelo de la grandeza como el que acoge San Mamés. Su última actuación alimentó las dudas sobre el costarricense, que se marcó en su propia portería pero acabó salvando el triunfo con una gran intervención final. Zidane lo mantendrá en el once.



Igual de indiscutible sigue siendo la BBC. La última imagen que dejaron Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo juntos no fue la más positiva en Nápoles. La falta de equilibrio por sus inconstantes ayudas defensivas son el punto a corregir por Zidane en el momento decisivo en la lucha por los títulos grandes.



Alineaciones probables



Athletic Bilbao: Kepa; De Marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, Beñat; Williams, Raúl García, Muniain; y Aduriz.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.