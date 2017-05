Real Madrid vive partido a partido retando constantemente a la historia y hoy Ante Atlético Madrid, por la semifinal de la Champions Legaue, no es la excepción pues desde la llegada de Zinedine Zidane no se ha dejado de batir records, uno de los más importantes, el de imbatibilidad. El equipo blanco, entre el final del año pasado y el inicio de este, alcanzó una cifra histórica:40 partidos sin perder. Un registro que nadie había logrado en España. Sólo el Barcelona de Luis Enrique estuvo cerca, con 39.



Esta noche en el Real Madrid vs. Atlético Madrid, el equipo blanco puede pulverizar además otros cuatro registros. Puede alcanzar la cifra del Bayern de 61 partidos anotando goles, convertirse en el primer equipo en ganar todos los encuentros de las eliminatorias europeas, alcanzar la mejor versión como visitante de cara a portería y llegar a los 16 partidos de Champions League sin perder.



Ha pasado más de un año desde que el Real Madrid sufrió su última derrota en Champions League. Fue el 6 de abril de 2016, y los blancos cayeron ante el Wolfsburgo por 2-0, en uno de los tres partidos en los que no lograron ver portería con Zizou en el banquillo.





Desde entonces, Real Madrid ha disputado 15 encuentros y han firmado cuatro empates y 11 victorias. Entre ellas, la de la final del año pasado en la que levantaron la Undécima.



El gol y el Real Madrid de Zidane han ido de la mano tanto así, que sólo en tres de los 82 partidos que dirigió, no se anotó goles. Esta noche en el Vicente Calderón pueden continuar haciendo historia. Pueden llegar a los 61, igualando la histórica racha del Bayern de Munich, que logró entre 2012 y 2014, con Heynckes en el banquillo primero, y Guardiola después. Entonces, los alemanes marcaron 181 goles, 2,96 por partido.