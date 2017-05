Real Madrid vs. Atlético Madrid: Memes y gifs de Facebook y Twitter del partido por semifinales de la Champions League [FOTOS]

Los memes del Real Madrid vs. Atlético Madrid son un clásico aparte entre los usuarios e hinchas de ambos equipos que disputan semifinales de la Champions League. En este partido de ida, los blancos son claros dominadores del balón, pero los dirigidos de Zidane no quieren confiarse.



Según estadísticas, Real Madrid vs. Atlético Madrid ya han disputado siete derbis a lo largo de la historia de la Champions League, con sólo un triunfo del equipo rojiblanco, un 1-0 con tanto de Enrique Collar el 7 de mayo de 1959 en el encuentro de vuelta de las semifinales de 1959-60. Los otros seis, incluidas las dos finales de 2014 y 2016, se resolvieron con cinco triunfos blancos y un empate, en la ida de cuartos de final de 2014-15 (0-0).

El Real Madrid vs. Atlético Madrid, según los datos oficiales de la UEFA, han disputado 211 derbis entre la Liga de Campeones, la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. El equipo blanco ganó 108 de ellos, incluido el triunfo en los penaltis en la final del torneo europeo en 2016, por los 52 en los que se impusieron los rojiblancos y los 51 empates entre ellos.

El Real Madrid encara su duodécima participación en las semifinales de la Liga de Campeones, sin contar la Copa de Europa, y la séptima consecutiva. Ambos registros son un récord del torneo. Bajo ambas denominaciones, el equipo blanco ha llegado 27 veces a esta instancia. Se clasificó en 14 y fue eliminado en 13.



El Atlético Madrid ha mantenido su portería a cero en nueve de sus últimos trece encuentros oficiales. En ese tramo, sólo el Sevilla (3-1 en el Vicente Calderón), el Real Madrid (1-1 en el Santiago Bernabéu), el Leicester (1-1 en el estadio King Power) y el Villarreal (0-1 en el Calderón) batieron al esloveno Jan Oblak.

El portugués Cristiano Ronaldo ha logrado 18 goles en sus 27 partidos oficiales con la camiseta del Real Madrid frente al Atlético Madrid, incluidos dos 'tripletes', uno en el 1-4 del 11 de abril de 2012 y otro en la primera vuelta de esta misma temporada (0-3). Ambos choques se disputaron en el estadio Vicente Calderón.