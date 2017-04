Real Madrid vs Barcelona: El camino rumbo al título de la Liga Santander

Real Madrid vs Barcelona. Exactamente faltan 6 fechas, contando este partido, para que culmine la Liga Santander. El equipo de Zinedine Zidane llega al clásico con 3 puntos de ventaja sobre los de Luis Enrique. Por tanto, lo de hoy será vital para afrontar con menos nervios los partidos que restan.



Cabe resaltar que Real Madrid tiene un partido menos, que lo jugará el próximo 17 de mayo ante Celta de Vigo. Digamos que eso le servirá como carta bajo la manga por si tiene un tropiezo en alguno de sus encuentros de Liga Santander.



Pero Barcelona no se queda atrás con sus opciones. Los azulgranas tienen más goles de diferencia que Real Madrid. +65 contra +49. Esto en caso que al final del campeonato igualen en puntos y se decida al campeón por cantidad de goles a lo largo de la temporada.



Liga Santander Liga Santander - fecha 33

A continuación revisa todos los partidos que le restan al Real Madrid y Barcelona en la Liga Santander



Partidos del Real Madrid



Real Madrid vs Barcelona

Deportivo La Coruña vs Real Madrid

Real Madrid vs Valencia

Granada vs Real Madrid

Real Madrid vs Sevilla

Málaga vs Real Madrid



Partidos del Barcelona



Real Madrid vs Barcelona

Barcelona vs Osasuna

Espanyol vs Barcelona

Barcelona vs Villarreal

Las Palmas vs Barcelona

Barcelona vs Eibar