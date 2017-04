En España, el clásico Real Madrid vs. Barcelona se podrá ver a través de Movistar Partidazo, un canal en exclusiva a través de los operadores Movistar Plus, Orange, Vodafone y Telecable.



Para seguir el minuto a minuto online del Real Madrid vs. Barcelona, trome.pe te ofrecerá todos los detalles, goles, jugadas, videos de este clásico que no te puedes perder.VER Real Madrid vs. Barcelona ¿Cómo y cuándo ver? Ambos equipos se enfrentan este domingo 23 de abril por la fecha 33 de la Liga Santander, en una nueva edición del clásico del fútbol español. Este choque, por supuesto, atraerá la mirada de todo el mundo, esperando el duelo aparte entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. ¡AQUÍ TODOS LOS DETALLES!



El Real Madrid vs Barcelona arrancará a la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Santiago Bernabéu y será transmitido únicamente por la señal de DirecTV. Pero no te preocupes que aquí, en Trome.pe, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias de este partidazo.



El clásico del domingo podría ser decisivo para sentenciar la lucha por el campeonato: con una victoria, el Real Madrid sacaría seis puntos de ventaja sobre el Barcelona, además que los líderes tienen un partido pendiente contra Celta de Vigo.



Un triunfo del Barcelona dejaría a los equipos empatados en puntos con cinco fechas pendientes, aunque el conjunto azulgrana tendría el desempate de su lado por contar con mejores resultados en los duelos entre ambos.



Horarios en otros países



España: 8:45 p.m.

México: 1:45 p.m. | 11:45 am (Tijuana)

Colombia: 1:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

USA: 11:45 a.m. Pacífico / 2:45 p.m. Este



Guía TV del Real Madrid vs. Barcelona



USA: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS USA, beIN SPORTS CONNECT USA, fubolTV

España: Movistar Partidazo, Movistar+

México: Sky HD, ESPN Play Latin America, SKY Planeta Fútbol

Canadá: beIN Sports

América Latina: México DF (1.45 PM) Bogotá (1.45 PM) Santiago de Chile (3.45 PM) Buenos Aires (3.45 PM)

TV: Sky Mexico, DirecTV, Sportsmax

Brasil: FOX Sports

Reino Unido: SKY SPORTS

Francia: beIN Sports

África: Canal + Afrique

Turquía: Digiturk

Países Árabes: beIN Sports

China: PPTV

Japón: Sportsnavi

Australia: beIN Sports

LA ÚLTIMA VEZ DEL REAL MADRID VS. BARCELONA