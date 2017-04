Real Madrid vs Barcelona: Lionel Messi pasaría problemas psicológicos [VIDEO]   

Lionel Messi no vive su mejor momento y eso lo saben todos. Lo que pocos se atreven a decir, a pocas horas del clásico entre Real Madrid y Barcelona, es que el capitán de los catalanes y mejor jugador del mundo, tendría problemas psicológicos que están afectando su rendimiento dentro del campo y con sus propios compañeros.



Para el periodista argentino Horacio Paganni, "Lionel Messi ésta con problemas psicológicos graves y el que no quiere darse cuenta que este jugador está dos puntos debajo de su nivel, no sabe nada de fútbol", comentó para la cadena TyC Sport.



El mal rendimiento de Lionel Messi, en las últimas definiciones alarman no solo a sus fanáticos, sino incluso a sus críticos quienes asegura que el "Messi de Barcelona se está pareciendo cada vez más al Messi de la selección argentina".



La eliminación de la Champions League y las derrotas en la Liga son evidencias que el corazón del Barcelona se ve afectado por problemas y ahora frente a Real Madrid tiene una chance para levantar cabeza. La presión y no sentirse a gusto con la actual directiva del club, sería los motivos de su estress y de porqué aún no ha renovado.