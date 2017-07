Real Madrid vs Barcelona: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas? Entérate aquí

Real Madrid vs Barcelona: EN VIVO. Blancos y azulgranas se verán las caras este sábado en el el Hard Rock Stadium de Miami por la International Champions Cup. El partido arrancará a las 7:05 por la señal de DirecTV (hora peruana). ¿Vas a apostar? Revisa esta nota.



Real Madrid y Barcelona jugarán por primera vez un clásico en Estados Unidos, por lo que ha generado gran expectativa en tierras norteamericanas. El que menos aprovechó para comprarse al menos una entrada y ver a las diferentes estrellas mundiales.



Pese a que no estará Cristiano Ronaldo (vacaciones). Este duelo tendrá a Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar, Bale, Isco, Modric, Navas, Benzema, entre otros. Ojo que este duelo será el debut en un clásico del nuevo DT de Barcelona Ernesto Valverde.



Para las casas de apuestas más importantes, el cuadro culé tiene más chances de ganar, por lo que un triunfo ante Real Madrid no dará muchas ganancias. En todo caso, un empate sería ideal.



Real Madrid (L) vs Barcelona (V)



Te Apuesto: local (2.35) / empate (3.25) / visita (2.40)

Betsson: local (2.75) / empate (3.65) / visita (2.20)

Bet365: local (2.90) / empate (3.60) / visita (2.25)