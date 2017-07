Real Madrid vs Barcelona: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Clásico International Champions Cup

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' y 'Azulgranas' se ven las caras este sábado por la International Champions Cup en el Hard Rock Stadium de Miami. En Perú, el partido arrancará a las 7:05 p.m. por la señal de DirecTV, mientras que en España irá el domingo a la 1:02 a.m. por el canal Cuatro TV y en el canal autonómico catalan TV3. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid viene de una goleada 4-1 ante Manchester City. Ojo que en dicho partido, Zinedine Zidane hizo un equipo por cada tiempo. Con los habituales titulares quedaron 0-0, pero para la segunda mitad, los canteranos no pudieron ante los ingleses y terminaron recibiendo todos los goles. ¿Para el duelo con Barcelona el DT francés mantendrá su equipo ideal hasta el final? Sigue el partidazo.



Barcelona, por su parte, llegará entonado para enfrentar al Real Madrid. Los culés vencieron a Manchester United 1-0 con gol de Neymar y sumaron su segundo triunfo consecutivo en la International Champions Cup, torneo en el que participan por primera vez. Sin duda, será un gran duelo que estará en los ojos del mundo.



Este Real Madrid vs Barcelona será la segunda vez que se jugará en Estados Unidos y segundo fuera de España. Como se recuerda, estos equipos se enfrentaron en 1982 en un amistoso en Venezuela, donde el cuadro blanco se impuso 1-0. Lo lamentable fue que no lo transmitieron, algo impensado para aquella época.



Real Madrid no podrá contar con su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, quien todavía se encuentra de vacaciones. Igual, tendrá a los cracks Gareth Bale, Isco, Modric, Marcelo, Benzema, entre otros. Al frente, Barcelona mandará toda su artillería: Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, este último en gran momento goleador en la International Champions Cup.



Neymar podría disputar su último juego con el Barcelona si se concreta su fichaje a PSG de Francia. Esto ante las afirmaciones que hacen los diarios parisinos sobre el traspaso. Según dicen, el brasileño ya aceptó la oferta y que solo faltaría definir algunos detalles para estampar la firma y realizar el jale del año. El tiempo lo dirá.



El Real Madrid vs Barcelona tendrá un lleno total en el Hard Rock Stadium de Miami. Ya se vendieron las 65 mil entradas, pero en el mercado negro el hincha aún puede adquirir un boleto a 900 dólares. El gasto valdrá la pena para ver a las estrellas mundiales Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez y Gareth Bale.



El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, hará se debut en un clásico en el que enfrentará a Zinedine Zidane, gran artífice de la última campaña del Real Madrid alcanzando la Champions League y la Liga Española. Un duelo aparte.



