Real Madrid vs Barcelona: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Clásico por Liga Santander

Real Madrid vs Barcelona: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro blanco recibe este domingo 23 de abril a los azulgranas en una nueva edición del clásico del fútbol español, válido por la fecha 33 de la Liga Santander en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Este partidazo va desde la 1:45 p.m. por la señal de DirecTV para Perú. (Ojo: Abajo puedes ver los horarios en otros países). ¡Imperdible!



Ambas escuadras llegan con situaciones distintas al clásico. El local, Real Madrid, viene de clasificar a semifinales de la Champions League tras eliminar al Bayern Munich con gran actuación goleadora de su máxima estrella: Cristiano Ronaldo, que marcó 5 goles en dicha eliminatoria.



Todo lo contrario (o al menos por los resultados) pasa con Barcelona. Los del técnico Luis Enrique no pudieron remontar en el Camp Nou el 3-0 de la ida frente a Juventus y le dijeron adiós a la Champions League. Esto sin mencionar que no podrán usar a Neymar para enfrentar al Real Madrid por suspensión, aunque viajará con el equipo.



Real Madrid pudo recuperar al galés Greth Bale y podría ir desde el arranque ante Barcelona en el Bernabéu. Los que quedaron fuera de la lista de Zinedine Zidane son Pepe y Varane, ambos lesionados. Los 4 de atrás lo conformarían Sergio Ramos, Nacho Hernández, Marcelo y Dani Carvajal.



Horarios en otros países



España: 8:45 p.m.

México: 1:45 p.m. | 11:45 am (Tijuana)

Colombia: 1:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

USA: 11:45 a.m. Pacífico / 2:45 p.m. Este





El otro partidazo lo protagonizarán Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, estrellas del Real Madrid y Barcelona respectivamente. El argentino está a un doblete de llegar a los 500 goles con camiseta azulgrana, frente a los 323 del portugués. Dato: La 'Pulga' no le marca al conjunto blanco desde el 2014.



¿Quién ha anotado más goles en un Real Madrid vs Barcelona? Aquí gana Lionel Messi, que registra 21 tantos en los clásicos. Mientras que Cristiano Ronaldo solo tiene 16. Este domingo podrían acortar o alargar diferencias.



A falta de 6 fechas para que culmine la Liga Santander, Real Madrid es líder con 3 puntos de diferencia sobre el Barcelona. Así que el partido por la fecha 33 será determinante para ambos equipos en la lucha por quedarse con el título del torneo local.



Ojo que Real Madrid tiene un partido menos, que debe jugar ante el Celta de Vigo el próximo 17 de mayo. Los merengues defenderán sus puntos de ventaja a capa y espada para alcanzar la Liga que no logran levantar desde el 2012.