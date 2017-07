Real Madrid vs Barcelona EN VIVO. Juegan este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami. Será la primera vez que se juega un clásico español en tierras norteamericanas. No te pierdas el MINUTO a MINUTO de este gran duelo. En esta nota revisa los horarios de cada país.



En Perú, el Real Madrid vs Barcelona arrancará a las 7:05 p.m. por la señal de DirecTV. Mientras que en España irá el DOMINGO a la 1:02 a.m. por el canal Cuatro TV y el canal autonómico catalan TV3. A continuación revisa los horarios de cada país



Perú / 7:05 p.m.

México / 19:05 p.m.

Ecuador / 19:05 p.m.

Colombia / 7:05 p.m.

Argentina / 9:05 p.m.

Chile / 8:05 p.m.

España 01:02 (30/07) a.m.

EE.UU. (Miami) / 8:05 p.m.



En Real Madrid, Zinedine Zidane no podrá contar con Cristiano Ronaldo, quien todavía se encuentra de vacaciones. Pero sí tendrá a Gareth Bale, Benzema, Marcelo, Isco, Modric, Kroos, entre otros. Barcelona, por su parte, mandará toda su artillería comandada por la 'MSN' (Messi, Suárez y Neymar).



Este encuentro significará el debut en un clásico del nuevo entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde. El español tendrá un duelo aparte con el DT del Real Madrid Zinedine Zidane. ¿Te lo piensas perder? Sigue todas las incidencias en Trome.pe.



"Vamos a intentar vencer porque siempre es un partido que tenemos ganas de ganar", dijo Marcelo, lateral brasileño del Real Madrid en la previa del choque con Barcelona.