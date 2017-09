Real Madrid vs Betis: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro merengue recibe este miércoles a los béticos por la fecha 5 de la Liga Santander en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido arrancará a las 3:00 p.m. (hora de Perú) por la señal de DirecTV.



El Real Madrid vs Betis marcará el regreso de Cristiano Ronaldo al equipo titular de lo blancos en la Liga Santander. Pues, como se recuerda, el portugués recibió un sanción de 5 partidos en el campeonato doméstico por empujar al árbitro en la Supercopa de España.



Luego del castigo, Cristiano Ronaldo solo jugó un partido con Real Madrid. Fue en la Champions League, donde marcó un doblete en la victoria 3-0 frente al APOEL de Chipre. Aquel choque se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu.



REVISA LOS HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

México - 3:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida) - 4:00 p.m.

España - 10:00 p.m.



Real Madrid, que hasta hora no ha ganado de local en la Liga Santander (única victoria ante La Coruña de visita), recibirá al Betis con urgencia de un triunfo ante su gente. El equipo de Zinedine Zidane no querrá perderle la pisada a Barcelona, que marcha invicto y es líder del campeonato español con 15 puntos.



Real Madrid marcha en la casilla 5 de la Liga Santander con 8 puntos y está obligado a ganar a Real Betis, que está en el puesto 12 con 6 unidades. Todo puede pasar en el Estadio Santiago Bernabéu.



Real Madrid viene de una victoria 3-1 ante Real Sociedad fuera de casa, donde el galés Gareth Bale fue el gran protagonista al marcar un golazo tras críticas de la prensa e hinchas por su bajo rendimiento.



Real Betis, por su parte, también logró los 3 puntos el último fin de semana por Liga Santander. Vencieron 2-1 a Deportivo La Coruña y esperan hacer un buen partido ante Real Madrid en el Bernabéu.



Para este duelo con Real Betis, Real Madrid no solo tendrá habilitado a Cristiano Ronaldo, sino también la vuelta de Marcelo y Toni Kroos, jugadores que Zidane guardó ante Real Sociedad tras el partido de Champions League.



Real Madrid vs Real Betis: Alineaciones probables



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Ceballos; Marco Asensio, Bale y Cristiano Ronaldo.



Real Betis: Adán; Barragán, Feddal, Mandi, Durmisi; Javi García; Francis, Fabián, Camarasa, Tello; y Sergio León.

