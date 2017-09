Real Madrid vs Borussia Dortmund: EN VIVO Hora y canal TV del partido por la fecha 2 de Champions League

Real Madrid vs Borussia Dortmund EN VIVO. El equipo de Zinedine Zidane visita este martes al cuadro alemán por el Grupo H de la Champions League. En esta nota revisa todos los detalles del partidazo.



Real Madrid vs Borussia Dortmund chocarán desde la 1:45 pm. (hora de Perú) por la señal internacional de Fox Sports. En España irá a las 8:45 p.m y podrás verlo en señal abierta en Antena 3.



Si vas a seguir el Real Madrid vs Borussia Dortmund desde Internet, Trompe.pe te llevará el minuto a minuto del partido con todos los videos de las incidencias.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Perú / 1:45 p.m.

Argentina / 3:45 p.m

Brasil / 3:45 p.m.

Colombia / 1:45 p.m.

Chile / 3:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

España / 8:45 p.m.



Real Madrid no ha podido ganar en cancha de Borussia Dortmund por la Champions League, por lo que el duelo de este martes será un gran reto para los de Zinedine Zidane.



Tanto Real Madrid como Borussia Dortmund vienen de victorias en sus respectivas ligas. Los blancos vencieron 2-1 al Deportivo Alavés, mientras que los de negro y amarillo aplastaron 6-1 a Bourussia Monchengladbach.



Sin duda, Real Madrid y Borussia Dortmund protagonizarán uno de los mejores duelos de la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League.