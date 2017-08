Real Madrid vs Deportivo La Coruña: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Liga Santander

Real Madrid vs Deportivo La Coruña: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro blanco visita este domingo al Deportivo por la primera fecha de la Liga Santander en el Estadio Municipal de Rizaor. El partido arrancará a las 3:15 p.m. en Perú (España / 10:15 p.m.) por la señal de DirecTV (610). ¡No te pierdas el minuto a minuto del choque!



Real Madrid no podrá contar con Cristiano Ronaldo para enfrentar al Deportivo La Coruña. El portugués aún debe cumplir 4 fechas de suspensión tras lo ocurrido en el partido de ida de la Supercopa de España ante Barcelona, donde empujó al juez del partido.



Igual, Real Madrid cuenta con una gran plantilla que puede ganarle a cualquiera, tal y como lo demostró el último miércoles en el Bernabéu, donde el equipo de Zidane superó al Barcelona (5-1 global) y levantó su segunda Supercopa de la temporada (el otro lo ganó a Manchester United).



Zinedine Zidane tendrá listos a Isco, Bale y Casemiro, jugadores que dio descanso ante Barcelona en casa. Real Madrid alineará a sus mejores ante Deportivo La Coruña este domingo por la primera jornada de la Liga Santander.



Real Madrid tiene un gran historial en los arranques de temporada de Liga Santander. Los blancos no pierden el primer partido del campeonato doméstico desde el 2009, todo un récord que seguramente querrán mantener ante Deportivo La Coruña.



Marco Asensio, una de las 'perlas' del Real Madrid, estará en el banquillo, pero lo más probable es que ingrese en la segunda parte para seguir demostrando su gran nivel con la camiseta merengue. Como se recuerda, el delantero español marcó golazos en los dos partido ante Barcelona por la Supercopa de España.



"Es un rival que lo va intentar hacer bien y juega en casa. Todos los partidos van a ser complicados Tiene un partido en casa y van a intentar hacerlo lo mejor posible. El público les ayudará y lo importante es lo que vamos a hacer nosotros, como siempre, más que el rival. Me interesa lo que propongamos nosotros en el terreno de juego", dijo Zinedine Zidane en la previa del Real Madrid vs Deportivo La Coruña.



Alineaciones probables del Real Madrid vs Deportivo La Coruña:



Deportivo La Coruña: Rubén Martínez; Juanfran, Schär, Sidnei, Luisinho; Guilherme; Fede Cartabia, Borges, Mosquera, Bakkali; y Florin Andone.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale y Benzema.