Real Madrid vs. Eibar: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por la Liga Santander

Real Madrid vs. Eibar: EN VIVO EN DIRECTO. El Eibar pondrá a prueba este sábado a un Real Madrid en problemas y sin Cristiano Ronaldo, después de perder el liderato de la Liga Santander tras su empate con la UD Las Palmas, y que llega a Ipurúa con la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos, mientras que el Eibar, en alza, intentará ganar por vez primera en su historia a los blancos (10:15 a.m. / DirecTV).



El Real Madrid se despidió del colchón de puntos que tenía de ventaja con sus rivales por el título y en un irregular 2017 convirtió en cosa de tres la pelea por Liga Santander. En una semana negra, con 4 puntos de 9 posibles con derrota en Mestalla y empate ante Las Palmas en el Santiago Bernabéu, pasó de tener la posibilidad de asestar un golpe, a acabar cediendo el primer puesto al Barcelona y aumentar su ansiedad.



Debe regresar a la regularidad y encontrar el equilibrio en Ipurúa, donde ya está obligado a ganar en un estadio que le trae buenos recuerdos. Saldó con victorias sus dos visitas y un balance de seis tantos a favor y ninguno en contra.



Zinedine Zidane busca soluciones al mal momento de su equipo y tendrá que recomponer su disposición táctica condicionado por las bajas. Recupera a Casemiro y Luka Modric, a los que dio descanso ante Las Palmas y tanto añoró en un centro del campo del que nunca tuvo el dominio. Esas malas sensaciones sumadas a la baja de Gareth Bale por su expulsión y la de última hora de Cristiano por molestias físicas, puede empujarle a regresar a la presencia de cuatro centrocampistas manteniendo a Isco Alarcón en el once.



Si 'Zizou' opta por mantener el 4-3-3 serían Lucas Vázquez y James Rodríguez los que ocuparían los huecos que dejan Bale y Cristiano Ronaldo en el tridente ofensivo con la vuelta de Karim Benzema, con sus peores números, a la zona del nueve.



En la portería, el técnico madridista mantiene su confianza en Keylor Navas, tras ser silbado por su afición después de fallar en el tercer tanto de Las Palmas, y todo indica a que al centro de la defensa regresará Pepe de inicio, con el objetivo del Real Madrid de recuperar la fiabilidad, comenzando como primer paso en la seguridad defensiva y dejar la portería a cero.



El Eibar nunca le ha ganado al Real Madrid, ni en Primera División ni en Copa del Rey. El balance de sus siete duelos ante los blancos es de dos empates y cinco derrotas. Sin embargo, comenzó a romper las estadísticas esta temporada cuando logró por vez primera un resultado positivo en el Santiago Bernabéu, donde empató el pasado 2 de octubre.



Los eibarreses están en su mejor momento, son séptimos en la clasificación, a solo tres puntos de los puestos europeos, y en los seis últimos partidos ligueros disputados han logrado los mismos resultados que los madridistas (cuatro victorias, un empate, y una derrota).



Su entrenador, José Luis Mendilibar, quien está sancionado con tres partidos tras ser expulsado del banquillo en el encuentro ante la Real Sociedad y verá el partido desde la grada, sufre tres bajas. El defensa central francés Florian Lejeune se encuentra sancionado por haber sido expulsado en el partido ante la Real Sociedad y las alegaciones presentadas han sido desestimadas.



Tampoco estarán los lesionados Alexander Mesa 'Nano', y Fran Rico. El técnico ha citado inicialmente a los 19 futbolistas disponibles y descartará a uno antes del encuentro. Mauro Dos Santos o Alejandro Gálvez ocuparán la vacante dejada por el sancionado Lejeune; mientras que Capa podría recuperar la titularidad en el puesto de defensa lateral derecho tras haber cumplido la sanción por acumulación de amonestaciones frente a la Real.



Alineaciones probables



Eibar: Yoel; Capa, Gálvez, Ramis, Antonio Luna; Dani García, Escalante; Pedro León, Adrián, Rubén Peña; y Sergi Enrich.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Lucas Vázquez o James y Benzema.