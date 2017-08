Real Madrid vs Fiorentina: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro merengue recibe HOY a los italianos por el Trofeo Santiago Bernabéu 2017. Esta copa se disputa en cada inicio de temporada. ¿A qué hora se jugará en Perú? Pues a las 3:45 p.m (10:45 p.m. en España) por Real Madrid TV. ¡No te lo pierdas!



En Trome.pe podrás seguir todas las incidencias del Real Madrid vs Fiorentina por Trofeo Santiago Bernabéu 2017. Este amistoso conmemora el 60 aniversario de la segunda Copa de Europa ganada por el equipo blanco.



Cristiano Ronaldo, figura del Real Madrid, estará desde el arranque junto a otras estrellas del equipo de Zinedine Zidane. Como se sabe, el portugués aún no puede debutar en la Liga Santander por sanción, por lo que aprovechará este encuentro con Fiorentina para ganar minutos.



Real Madrid viene de ganar 3-0 a Deportivo La Coruña en la Liga Santander en condición de visita. Los merengues se impusieron con goles de Bale, Casemiro y Kroos. En dicho duelo Sergio Ramos fue expulsado en los minutos finales.



Estos son los convocados del Real Madrid para enfrentar a la Fiorentina:



Porteros: Navas, Casilla y Luca.



Defensas: Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Theo, Achraf, Tejero y M. Hernando.



Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Isco, Ceballos, M. Llorente y Óscar.



Delanteros: Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Lucas Vázquez y B. Mayoral.

🏆 Trofeo Santiago Bernabéu by Movistar

⏰ 22h45

En DIRECTO:

📺 Real Madrid TV

📱 Real Madrid App

🖥 Real Madrid Web#RMMovistar #HalaMadrid pic.twitter.com/XQEjDNzyBs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 de agosto de 2017