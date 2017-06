Real Madrid vs Juventus: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Final de Champions League 2017

Real Madrid vs Juventus EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro merengue y la 'Vieja Signora' juegan este sábado por la final de la Champions League en el Millennium Stadium de Cardiff (Gales). Los de Zinedine Zidane buscarán levantar su duodécima Copa de Europa, si superan la perfección defensiva que plasma Juventus, dominador de Italia que luchará por el triplete en grandioso partido. Real Madrid vs Juventus jugarán a la 1:15 p.m. (ESPN, Fox Sports y América Televisión / hora peruana).



Real Madrid disputará su tercera final de las cuatro últimas ediciones de la Champions League. De los dos derbis madrileños más grandiosos, con dos triunfos agónicos ante el Atlético de Madrid, pasa a un choque con sabor a historia ante su último verdugo europeo, Juventus. Los merengues podrían conquistar el doblete más grande (Liga Santander y Champions), 59 años después.



Real Madrid, vigente campeón, llega como el equipo más goleador de la Champions League con 32 dianas en 12 partidos. Además mantienen el récord histórico de partidos consecutivos marcando (64). Juventus, por su parte, tiene el bloque defensivo más firme del torneo. Apenas le marcaron 3 goles en su camino a Cardiff. ¿Quién se llevará la 'Orejona'? Habrá que esperar el partido del sábado.



Cardiff es la cuidad natal de Gareth Bale, por tanto, el futbolista del Real Madrid podría tener su final soñada de Champions League. Pero la gran duda es si jugará desde el arranque ante Juventus, ya que se encuentra recuperado totalmente de su lesión que lo alejó de las canchas. La respuesta la tiene el técnico, Zinedine Zidane, que tendrá que decidir entre Bale o Isco.



Salvo por dicho caso entre Isco y Bale, el once del Real Madrid está claro. Keylor Navas, salvador en choques claves, estará bajo los palos. Carvajal regresó a tiempo y con Marcelo son dos armas importantes ante el orden de Juventus en los laterales. Varane será la pareja de Sergio Ramos, que busca marcar en su tercera final de Champions League consecutiva. Casemiro el gestor del equilibrio y guardaespaldas de Kroos y Modric; Isco con libertad para inventar en la media punta y enganchar con los delanteros Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.





La final de Cardiff podría definir al próximo 'Balón de Oro' (con el permiso de Lionel Messi): Cristiano Ronaldo vs Buffon. El portugués impulsó a su equipo a llegar a la final tras los 5 goles que le marcó al Bayern Munich en cuartos y tres al Atlético en semifinales. Pero al frente está el legendario arquero italiano de 39 años, que podría levantar el único título que le falta y cerrar con broche de oro la parte final de su carrera deportiva.



Juventus llega igual de lanzado a la final. Campeón de la Liga italiana por sexto año consecutivo, y de la Copa nacional. Con el reto marcado de volver a levantar la Champions League en un momento que lleva sin saborear 21 años. Con el técnico Massimiliano Allegri en la cumbre tras gestionar la herencia del ídolo local, Antonio Conte, y mejorar las prestaciones de una plantilla que rejuveneció.



Sus jugadores llegan en estado de euforia al Millennium Stadium, determinados a romper su tradición negativa en las finales de la Champions League, en las que perdió seis veces por sólo dos victorias (1985 y 1996).



El propio Buffon, que es el portero menos goleado de la competición, con sólo 3 tantos encajados, disputará la tercera final europea de su carrera (perdió dos en 2003 y 2015) y liderará al 4-2-3-1 de Allegri.





Real Madrid vs Juventus: Alineaciones probables



Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro; Khedira, Pjanic; Alves, Dybala, Mandzukic; Higuaín.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Árbitro: Felix Brych (Alemania).



Estadio: Millennium Stadium (capacidad para 74.500 espectadores).

