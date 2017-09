Real Madrid vs Levante: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro merengue enfrenta al cuadro azulgrana este sábado en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 3 de la Liga Santander. Real Madrid aspira volver al triunfo ante Levante tras el empate con Valencia. (6:00 a.m. hora peruana) (13:00 horas de España) (TV: DirecTv para América) (TV: Bein Sports | Movistar +)



El Real Madrid vs Levante será la primera presentación de Zinedine Zidane en casa en un partido por la Liga Santander, por ello está obligado a sacar el primer triunfo ante la afición por el torneo español.



Con el Real Madrid vs. Levante se reinicia la LaLiga luego de las Eliminatorias de Europa en las que el propio jugador blanco Isco Alarcon fue la estrella sobresaliente tras marcar tres goles en los triunfos sobre Italia y Liechtenstein.



No obstante, los jugadores que militaron en sus selecciones por fecha FIFA podrían dejar su lugar a Theo Hernández, el golero Kiko Casilla, quienes junto a Raphael Varane y Jesús Vallejo -recuperados de lesiones- están disponibles para jugar el Real Madrid vs. Levante.

Real Madrid 2-2 Valencia: resumen y goles

La evaluación del tecnico francés pasa por elegir entre los últimos o las opciones de Nacho y Sergio Ramos en defensa. El resto del equipo pasa por un aspecto técnico: Casemiro, Mateo Kovacic o Marcos Llorente para el mediocampo del duelo Real Madrid vs. Levante.



Pero el ansia del partido tiene otra faceta, el Real Madrid vs. Levante será el penúltimo de los cinco partidos de castigo que cumplirá Cristiano Ronaldo. Así, el panorama luego de este choque se muestra más optimista todavía.



Pero por ahora Real Madrid ha funcionado con cierta eficacia pese a la ausencia de gol, que ha recaído en Isco, quien estuvo acompañado usualmente por Gareth Bale y Karim Benzema.



Las criticas por la permanencia de Bale y Benzema en el equipo titular se acrecentaron luego del empate 2-2 entre Real Madrid y Valencia la fecha pasada. La hinchada lució descontenta.



por su parte, el Levante llega a este partido con mucho más que ganar que de perder. Arrancó cuatro puntos en dos partidos, es invicto y aspira a más tras ganarle a Villarreal y empatar con Deportivo La Coruña.



Así, Levante encara este partido con una ausencia sensible: Juan Ramón López esta suspendido y Roger Martí lesionado. Pero en cambio contará con Rober Pier y Samu García.

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Levante:



Real Madrid: Kiko Casilla; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Theo Hernández; Mateo Kovacic, Luca Modric, Marco Asensio, Isco; Gareth Bale y Karim Benzema.



Levante: Raúl; Iván López, Postigo, Chema, Toño; Lerma, Campaña, Bardhi, Ivi; Jason y Álex Alegría.

