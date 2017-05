Real Madrid vs Málaga: El cuadro merengue tiene el título de la Liga Santander al alcance de la mano, ya que solo necesita un empate este domingo en su visita al Málaga para quedarse con el campeonato y de paso poner fin a la racha de coronas de su clásico rival Barcelona.



Real Madrid vs Málaga será transmitido por la señal de DirecTV desde la 1:00 p.m. (hora peruana). Mientras que en España va por Movistar Partidazo y Movistar + (8:00 p.m. / 7:00 p.m. en las islas Canarias).



El Real Madrid sacó los tres puntos de ventaja con su victoria 4-1 sobre el Celta de Vigo del miércoles, recuperando el liderato que perdió el 23 de abril cuando cayó ante Barcelona.



Desde entonces ha mostrado un altísimo nivel, con 20 goles en cinco partidos marcados por 10 jugadores diferentes, lo que demuestra la devastadora potencia de ataque que tiene a su disposición el técnico Zinedine Zidane.



AQUÍ EL RESUMEN Y GOLES DEL PARTIDO ANTE CELTA

Real Madrid 4-1 Celta de Vigo: Resumen y goles

País, horario y canales que transmitirán el Real Madrid vs. Málaga:



España: Movistar Partidazo, Movistar + (8:00 p.m. / 7:00 p.m. en las islas Canarias)

Argentina: DirecTV Sports Argentina (3:00 p.m.)

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Sky Planeta Fútbol (1:00 p.m.)

Colombia: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Colombia (1:00 p.m.)

Perú: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Perú (1:00 p.m.)

Chile: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Chile (3 p.m.)

Venezuela: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Venezuela (2:00 p.m.)

Uruguay: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Uruguay (3:00 p.m.)

Estados Unidos: beIN SPORTS USA, fuboTV, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT U.S.A (Los Ángeles: 11:00 a.m. / Nueva York: 2:00 p.m.).



El Real Madrid lidera la clasificación con 90 puntos, tres más que el Barcelona, por lo que la única combinación que impedirá que se quede con la gloria por primera vez desde la temporada 2011-12 es una derrota y un triunfo del conjunto culé como local ante Eibar.