Real Madrid vs Málaga: EN VIVO EN DIRECTO. El conjunto blanco, líder de la Liga Santander, está obligado a reaccionar ante un Málaga en situación delicada, para no entrar en crisis tras pasar del récord histórico de 40 partidos invicto a dos derrotas consecutivas, que han hecho mucho daño anímico en el equipo de Zinedine Zidane.



Los baches que siempre sufren los equipos en la elite le ha llegado al Real Madrid en un momento que habría elegido si hubiese podido hacerlo. Con colchón de puntos en La Liga y un partido por recuperar ante el Valencia, y la posibilidad de remontar el 1-2 en Copa del Rey en Balaídos ante el Celta, tiene la imperiosa necesidad de recuperar autoestima ante el Málaga.



El duelo parece propicio para hacerlo. Un rival en crisis de juego y resultado frente al que recuperar la alegría del juego perdida en dos duelos en los que el Real Madrid perdió gran parte de sus señas de identidad. Zidane hizo un llamamiento a la serenidad en su vestuario para que sus jugadores valoren de donde venían, de un récord histórico que les tenía enchufados. Intentará que no se vengan abajo anímicamente como hicieron en Copa y buscará goles como mejor remedio ante el bache.



Para ello cambiará su apuesta el técnico madridista, que sorprendió en el último encuentro copero con Cristiano Ronaldo como único punta y Lucas Vázquez más Marco Asensio de extremos. Todo apunta a que volverá al 4-4-2 con la entrada de Isco Alarcón y del francés Karim Benzema.





Regresa a la portería el costarricense Keylor Navas con un debate que había nacido con Kiko Casilla, pero que con la efectividad en las llegadas del Celta se ha silenciado. Necesita igualmente una buena actuación Keylor como el brasileño Danilo, en el punto de mira de la afición madridista y al que Zidane respaldó públicamente. "Es un jugador que me encanta, estoy con él al mil por cien", llegó a decir.



El Málaga, por su parte, llega al Santiago Bernabéu sumido en una crisis de juego y resultados, ya que lleva cinco jornadas sin ganar, acumula tres derrotas consecutivas y no ha ganado a domicilio en lo que va de campeonato, ni nunca en el estadio madridista.



Estas estadísticas, y el momento que atraviesan los del uruguayo Marcelo 'Gato' Romero, no invitan al optimismo en la visita a un campo en el que sólo han arrancado algún empate esporádico, como el logrado a cero goles la pasada temporada.



Por el momento, el cambio de entrenador tras la dimisión de Juande Ramos, no está dando los resultados buscados ni la reacción perseguida por los rectores del club. Ha perdido frente al Celta de Vigo (3-1) y contra la Real Sociedad (0-2).



El técnico uruguayo cuenta para la visita a Madrid con la baja sensible del delantero Sandro Ramírez, quien hasta el momento ha logrado siete goles en Liga, además de la de los defensas Miguel Torres, también con un problema muscular, y Diego Llorente, que pertenece al Real Madrid y no puede jugar por contrato.



Estas dos ausencias dejan el eje de la defensa con solamente dos efectivos, el venezolano Mikel Villanueva y el joven de la cantera Luis Muñoz, que jugó de titular por primera vez en la pasada jornada ante la Real Sociedad.



Por el contrario, podría reaparecer el centrocampista Keko Gontán, que lleva más de tres meses lesionado, y acceder por primera vez a una convocatoria el defensa argentino Martín Demichelis, aunque es probable que ambos aguarden una semana más para ponerse a punto.



Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas; Danilo, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema.



Málaga: Kameni; Rosales, Luis Muñoz, Villanueva, Juan Carlos; Juanpi, Recio, Camacho, 'Chory' Castro, Fornals, Santos.