Real Madrid vs Málaga: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Por el título de Liga Santander en La Rosaleda

Real Madrid vs Málaga: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro merengue visita este domingo a Málaga por la última jornada de la Liga Santander en el Estadio La Rosaleda. Los de Zinedine Zidane podrían coronase campeones del campeonato español con un empate, aunque querrán ganar sí o sí para cerrar de la mejor forma su campaña. Ojo que el partido se jugará en simultáneo con el de Barcelona: 1:00 p.m.. Real Madrid vs. Málaga será trasmitido por la señal de DirecTV.



Todo lo hecho por Real Madrid en la Liga Santander se decidirá este domingo, cuando visiten el campo de Málaga en busca del título. Los blancos dependen de sí mismos para salir airosos en España. Cristiano Ronaldo, su máxima figura, podría dejar más que claro por qué es el mejor delantero del mundo. El portugués marcó 13 goles en lo últimos 8 partidos con los merengues. ¡Una máquina!



Un empate ante Málaga sería suficiente para que Real Madrid se quede con el título de Liga Santander, ya que tienen 3 puntos de diferencia sobre Barcelona, segundo en la tabla de posiciones. Pero la idea que tienen los madridistas es llevarse el triunfo de visita y celebrar por todo lo alto la consagración.



Real Madrid llega con su mejor once para enfrentar al Málaga en la Rosaleda. Pese a las bajas de Gareth Bale y Pepe, Zinedine Zidane supo sustituirlos a lo largo de la jornada. Isco Alarcón, por ejempli, hizo "olvidar" al galés en el equipo titular. De echo, el español arrancará este domingo como ya lo venía haciendo en los últimos juegos.



La única novedad en el once inicial del Real Madrid será la incorporación de Nacho Fernández (lateral derecho) en lugar de Danilo. Ojo que guardarían a Dani Carvajal para la final de la Champions League ante Juventus del próximo 3 de junio en Cardiff.





Sin nada en juego, pero picados en su orgullo, Málaga pretende competir de tú a tú y ponérselo difícil al Real Madrid, en especial para dejar clara su profesionalidad, por lo que la idea es jugar con intensidad, la misma con la que han afrontado la buena recta final de Liga Santander que han protagonizado con Míchel.



El pasado madridista de su entrenador y de varios jugadores como Luis Hernández, Juan Carlos Pérez, Miguel Torres y Diego Llorente ha levantado muchas suspicacias, sobre todo desde Barcelona, al estar implicados los azulgranas en esta dura lucha por el título liguero.



Los antecedentes no son buenos para el Málaga, pues en sus quince duelos contra el Real Madrid solo le ganó una vez como local (3-2) y fue en 2012 con el chileno Manuel Pellegrini en el banquillo, mientras que empató cinco partidos, el más reciente por 1-1 la pasada temporada, y perdió nueve, algunos de ellos por goleada. ¿Qué pasará tras los 90 minutos de juego? Habrá que esperar este domingo en La Rosaleda.

Real Madrid vs Málaga: Alineaciones probables



Málaga: Kameni; Torres, Demichelis o Villanueva, Luis Hernández, Ricca; Keko, Camacho, Recio, Juan Carlos; Fornals y Sandro.



Real Madrid: Keylor Navas; Danilo o Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.