Real Madrid vs. Real Betis: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Chocan por la Liga Santander

Real Madrid vs. Real Betis: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro merengue busca goles y regularidad ante un Real Betis que lleva diez años sin puntuar en el Santiago Bernabéu, donde Zinedine Zidane apostará por las rotaciones tras el desgaste con susto de Nápoles, centrado en conquistar la Liga Santander que es prioridad en la casa blanca. (2:45 p.m. / ESPN 2).



Sufrió el Real Madrid en Nápoles para acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones, con una primera parte pésima que deja análisis futbolísticos ante los que responde Zidane. Frente al Betis no tendrá el problema de buscar el equilibrio con la BBC en el campo, por la baja del galés Gareth Bale, pero en San Paolo fue la enésima prueba de que su equipo juega con fuego sin las suficientes ayudas defensivas.



Defendió a ultranza el 4-3-3 con la BBC el técnico francés. Es innegociable pero como ocurrió en Eibar, la ausencia de Bale por sanción tras su expulsión ante la UD Las Palmas, provoca que la presencia de un cuarto centrocampista conceda mayor equilibrio al Real Madrid y mejore su fútbol. Lo hizo en Ipurúa y busca continuidad ante el Betis en el Bernabéu.



Anunció rotaciones Zidane, que no puede contar además de con Bale con Pepe, Varane ni Coentrao en defensa y descartó a Mariano en la delantero. En portería puede tener minutos Kiko Casilla, en defensa Danilo podría dar descanso a Dani Carvajal y todo apunta a que Isco Alarcón y James Rodríguez tengan presencia en el centro del campo si es sistema con cuatro centrocampistas mientras que Lucas Vázquez tendría opción de entrar si mantiene tres arriba.



El héroe de Nápoles, el capitán Sergio Ramos, liderará al equipo en el que su otro líder, como señaló Zidane, Cristiano Ronaldo, necesita goles para olvidar su gafe en 'Champions, con solo dos tantos y sin marcar dos claras ocasiones en Italia.



Mientras, el Real Betis llega al Santiago Bernabéu en un mal momento, después de haber ganado un solo partido de los últimos nueve, pero convencido de la necesidad de ofrecer su mejor versión para intentar dar la sorpresa a un Real Madrid al que no le gana a domicilio desde octubre de 1998, cuando venció por 0-1 con un gol del nigeriano Finidi.



Tras la decepción del 1-1 del pasado miércoles en su partido aplazado en el campo del Deportivo, pues encajó el gol en el tiempo añadido y de un penalti muy discutido, los verdiblancos han querido abstraerse de esa polémica y mantienen la ilusión de dar una campanada contra el Real Madrid para acabar con su mala dinámica.



La irregular trayectoria del equipo entrenado por el exmadridista Víctor Sánchez del Amo se agudiza sobre todo fuera de casa, donde hasta ahora el Betis sólo ha sumado 10 puntos, por lo que la consigna del conjunto del barrio de Heliópolis es tirar de orgullo y tratar de buscar objetivos ilusionantes con un triunfo sonado en el Bernabéu.



Para ello, el referente para los verdiblancos es el partido de hace seis jornadas en casa ante el Barcelona, al que le plantaron cara y con el que empataron 1-1 en un choque que, con una presión muy alta arriba y un derroche de físico e intensidad, no ganaron por culpa de la gran reacción de los azulgranas en la recta final.



Víctor, que sólo tiene las bajas por lesión del medio galo Jonas Martin y del central canterano José Carlos, ha destacado que irán al Bernabéu "con la máxima ilusión, concentración y atención" para buscar un triunfo que sería de fuste e insuflaría mucho ánimo a su equipo, que es decimocuarto con 28 puntos, a 9 del descenso.



Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas o Kiko Casilla; Danilo, Sergio Ramos, Nacho Fernández, Marcelo; Casemiro, Kroos o Modric, Isco, James; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Real Betis: Adán; Piccini, Mandi, Pezzella, Tosca, Durmisi; Petros, Rubén Pardo, Donk; Dani Ceballos y Rubén Castro.