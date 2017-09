Real Madridvs Real Sociedad: EN DIRECTO EN VIVO El cuadro merengue juega ante el equipo blanquiazul este domingo por la fecha 4 de la Liga Santander en el estadio Estadio Municipal de Anoeta. Real Madrid está obligado a ganar al Real Sociedad para seguir los pasos al líder Barcelona. (1:45 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América) (20:45 horas de España) (TV: Movistar+ | Partidazo)



Real Madrid vs Real Sociedad es uno de los partidos que de forma prematura, en el inicio de la Liga, deja sin margen de error al cuadro madridista debido a los siete puntos de diferencia con Barcelona, que venció 2-1 al Getafe.



En ritmo habitual de victorias por temporada de Barcelona y Real Madrid en la Liga Santander pone en jaque al equipo de Zinedine Zidane, que se ubica a mitad de tabla con cinco puntos tras un triunfo y dos empates. En cambio, los azulgranas tienen puntaje perfecto luego de encadenar cuatro victorias seguidas, el mejor arranque en el torneo español.



Así, la presión es más decisiva que las diferencias entre ambos planteles con miras al Real Madrid vs Real Sociedad. Un ingrediente adicional es el hecho que los merengues buscarán superar precisamente al equipo que se ubica en el segundo lugar de la tabla con nueve puntos.

El triunfo de Real Madrid ante APOEL por Champions League:

Real Madrid vs. Real Sociedad será la oportunidad de romper la racha de dos partidos sin victorias en la Liga, con la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien brilló en el triunfo ante APOEL por la Champions League a mitad de semana pero que sigue suspendido.



Pero Real Sociedad también llega con desgaste fisíco pero con el ánimo al tope para medirse con Real Madrid, debido a su victoria ante Rosenborg por la Europa League.



Zinedine Zidane tendrá que resolver un momento cercano a complicarse más de la cuenta por los resultados pero que pueden ser definitivos, incluyendo las sendas lesiones y/o suspensiones que lo obligan a hacer cambios en el equipo titular.



Lesionados Karim Benzema, Mateo Kovacic, Toni Kroos y Jesús Vallejo se suman los castigados Marcelo y Cristiano Ronaldo. Seis jugadores por reemplazar y todo un once que rearmar. La figura criticada de Gareth Bale entrará a tallar para cambiar las sensaciones negativas en el equipo.



Pero Zinedine Zidane podrá hacer uso de sus mejores puntales, tales como Marco Asensio, Isco Alarcón, Lucas Vázquez y Borja Mayoral. Además de Theo Hernández en reemplazo de Marcelo.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Real Sociedad:



Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Luca Modric, Ceballos, Isco; Gareth Bale y Marco Asensio.



Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Llorente, Elustondo, De la Bella; Illarramendi, Zurutuza, Prieto; Juanmi, Januzaj y Willian José.

