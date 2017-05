Real Madrid vs Sevilla: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Chocan por Liga Santander

Real Madrid vs Sevilla: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro merengue recibe este domingo a Sevilla del técnico Jorge Sampaoli por la fecha 37 de la Liga Santander en el Estadio Santiago Bernabéu. La jornada, que se jugará en simultáneo, arrancará a la 1:00 p.m. (hora peruana). Ojo que este encuentro irá por la señal de DirecTV.



Real Madrid no puede bajar los brazos si quiere quedarse con el título de la Liga Santander. El equipo de Zinedine Zidane, que todavía tiene un partido pendiente que se jugará la semana que viene ante Celta de Vigo, tendrá a un rival que busca sellar el cuarto lugar de la tabla para jugar la fase previa de la Champions League de la siguiente temporada.



Real Madrid llega a este partido contra Sevilla con el desgaste físico del partido que afrontó por semifinales de Champions League ante Atlético Madrid, donde consiguió llegar a la final de Cardiff gracias a un 4-2 en el global. ¿Zidane dosificará el equipo con algunos cambios en el once inicial? Habrá que esperar el partido.



La incógnita en la zaga central del Real Madrid es Raphael Varane, que tiene molestias musculares. Si juega el francés junto a Sergio Ramos, Nacho podría caer al lateral derecho por Danilo. Si es reservado, el brasileño que dejó malas sensaciones en el Calderón, seguiría de inicio.



En el medio campo, el buen final de temporada de James Rodríguez apunta a que le impulsan a la titularidad frente al Sevilla para el descanso de Isco Alarcón, que dio un recital con gran desgaste físico ante el Atlético Madrid. Álvaro Morata también pelea por un puesto en el once si Karim Benzema, héroe tras su brillante acción en el Vicente Calderón, recibe descanso.



Mientras, el Sevilla acude al Santiago Bernabéu después de que en la pasada jornada, pese al empate en casa frente a la Real Sociedad, se le aclarara algo más el panorama para asegurarse la cuarta plaza y disputar este verano la previa a la fase de grupos de la Champions League. El punto sumado más las derrotas del Villarreal y el Athletic Club, dejan al equipo del argentino Jorge Sampaoli a un punto de hacer matemática esa clasificación.



Posibles alineaciones del Real Madrid vs Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu:



Real Madrid: Keylor Navas; Danilo, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; James, Cristiano Ronaldo y Benzema.



Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Nico Pareja, Carriço, Lenglet; N'Zonzi, Kranevitter; Correa, Franco Vázquez, Vitolo; y Ben Yedder.